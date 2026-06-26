Gabon: Pont de la Louétsi - L'espoir prend forme à Lébamba

26 Juin 2026
Gabonews (Libreville)
Par Séverin Ndoumou Migomba

Ce mercredi 24 juin 2026 à Lébamba, la salle de la mairie a accueilli une importante consultation publique consacrée au projet de construction du pont de la Louétsi par la société Mika Service, sous la présidence du préfet du département de la Louétsi-Wano Euloge Pafait Mombo Moukaga et du maire de la commune Julien Missengue Pendi.

Très attendue par les populations, cette rencontre a permis aux habitants de s'informer sur les contours du projet et d'exprimer leurs préoccupations.

Les échanges, francs et constructifs, ont laissé place à un sentiment de satisfaction et d'espoir, tant ce futur ouvrage est perçu comme un levier de développement et de désenclavement pour la région.

Entre enthousiasme et attentes, les populations de Lébamba voient déjà dans ce futur pont un symbole de progrès et un nouveau trait d'union pour l'avenir de la Louétsi-Wano.

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