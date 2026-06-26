Afrique: Vers l'ouverture d'un Bureau du Centre du Riz pour l'Afrique (AfricaRice Center) au pays

26 Juin 2026
Gabonews (Libreville)
Par MESRS

Sur instruction du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, Porte-parole du Gouvernement, le Pr Charles Edgar Mombo, une réunion technique consacrée au projet d'implantation d'un bureau d'AfricaRice Center au Gabon s'est tenue ce jeudi 25 juin 2026 au Cabinet du Ministre.

La rencontre, présidée par le Directeur de Cabinet Félicien Moukagni, représentant le Ministre empêché, et facilitée par le Dr Yonnelle Déa Moukoumbi, a permis d'échanger avec les responsables de l'institution sur les conditions d'installation de ce bureau ainsi que sur les engagements nécessaires à la concrétisation du projet.

Les discussions ,tenues en présence des techniciens du Ministère de l'agriculture, ont mis en avant les retombées attendues, notamment le renforcement de la recherche scientifique, la formation des acteurs agricoles et le développement du secteur rizicole national.

Dans un contexte où le riz constitue un aliment de base des populations gabonaises mais demeure fortement importé, le partenariat avec AfricaRice Center s'inscrit dans une stratégie de souveraineté alimentaire. L'objectif est d'accroître significativement la production locale et de réduire la dépendance aux importations.

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Il convient de rappeler que le Gabon dispose déjà de trois variétés de riz homologuées. L'ambition affichée est désormais de structurer une filière nationale compétitive, capable de produire du riz « made in Gabon » et, à terme, de viser également le marché international.

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