Tunisie: Quand la santé épouse l'écosystème

La récente réunion stratégique de l'alliance Atach, sous les dorures du G7 et l'impulsion de la Tunisie et de la France, n'est pas un simple forum de diplomates en veston. C'est le cri d'alarme d'une biosphère en surchauffe, le manifeste d'une vérité désormais incontournable : les pathologies de l'homme et les convulsions de la Terre partagent le même bulletin de santé.

La déclaration du ministre tunisien de la Santé est claire. En rappelant que les frontières administratives sont de dérisoires lignes sur le sable face aux flux des dérèglements environnementaux, il pose les jalons d'un humanisme pragmatique. L'approche «Une seule santé» (One Health) n'est plus une utopie de laboratoire ou un luxe de futurologues. C'est une boussole d'urgence. Lier intrinsèquement la médecine à l'agriculture, l'eau au traitement des épidémies, c'est admettre que soigner le corps social exige d'abord de panser le sol qui le porte.

Dans cette course contre la montre, l'Afrique et la Méditerranée ne peuvent plus se contenter de regarder passer les trains de l'innovation ; elles doivent en dessiner les rails. Prendre ce train à temps, c'est refuser de subir l'avenir. L'annonce du prochain sommet international sur la santé numérique et la télémédecine, prévu à Tunis en septembre 2026, prouve que la Tunisie choisit le camp de l'audace. La numérisation de la santé n'est pas un gadget technique, c'est l'armure d'un système moderne, capable d'anticiper les crises climatiques avant qu'elles ne submergent nos hôpitaux.

Ainsi l'édification de structures sanitaires résilientes et décarbonées est notre nouveau contrat social. Attendre, c'est consentir à la vulnérabilité. Agir, de concert avec l'OMS et nos partenaires internationaux, c'est transformer une menace planétaire en un formidable levier de refondation. Le diagnostic est posé, le remède est connu : il exige des politiques interconnectées pour un monde interconnecté. Il est grand temps d'embarquer, car l'Histoire, elle, n'attend pas les retardataires à la gare des crises climatiques.

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