Afrique: Tunisie - Algérie - Les exportations atteignent 1,8 milliard de dinars en 2025, portées par l'industrie mécanique et électrique

Les exportations tunisiennes vers l'Algérie ont atteint environ 1,8 milliard de dinars en 2025, dont plus de 55 % proviennent des industries mécaniques et électriques, selon le directeur du bureau du Centre de promotion des exportations (CEPEX) en Algérie, Anis Belhaj Zekri.

Ces données ont été communiquées lors d'une intervention téléphonique vendredi 26 juin 2026 sur les ondes de la Radio nationale.

Une progression continue des échanges commerciaux

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Les échanges commerciaux entre la Tunisie et l'Algérie ont connu une évolution significative au cours des dernières années, passant de 6,3 milliards de dinars en 2023 à 7,7 milliards en 2024, pour atteindre 8,3 milliards de dinars en 2025.

Cette dynamique reflète, selon le responsable du CEPEX, le renforcement progressif des relations économiques bilatérales et la diversification des flux commerciaux entre les deux pays.

Les exportations tunisiennes couvrent plusieurs secteurs, avec une prédominance des industries mécaniques et électriques. Le responsable a également souligné l'importance croissante des matières premières, des intrants industriels et des accessoires, notamment les tissus destinés aux vêtements professionnels et aux équipements de sécurité.

Soutien institutionnel et opportunités d'expansion

Le CEPEX met en avant l'importance de la participation des entreprises tunisiennes à la Foire internationale d'Alger, avec des subventions pouvant atteindre 50 % des frais de participation.

Cette présence vise à consolider la visibilité des produits tunisiens sur le marché algérien, à favoriser de nouveaux partenariats commerciaux et industriels, ainsi qu'à explorer des opportunités d'expansion vers des marchés régionaux et internationaux.

La participation tunisienne aux précédentes éditions du salon a déjà permis de conclure des accords significatifs. Une entreprise tunisienne spécialisée dans le textile a notamment signé des conventions avec un important groupe textile algérien ainsi qu'avec une institution militaire, ouvrant la voie à un projet d'implantation en Algérie.