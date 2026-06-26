Sénégal: Saint-Louis - Le Lycée technique André Peytavin affiche un taux de réussite de 86,5 % au baccalauréat

Saint-Louis — Le Lycée technique André Peytavin (LTAP) de Saint-Louis a enregistré un taux de réussite de 86,5 % au baccalauréat, à l'issue des résultats définitifs après la session du second tour, a appris l'APS auprès du jury de l'établissement.

Sur les 192 candidats inscrits (hors candidats libres), 166 ont décroché leur diplôme. Les résultats font ressortir une mention "Très bien", huit mentions "Bien" et 42 mentions "Assez bien".

Dans la série Sciences et technologies de l'économie et de la gestion (STEG), regroupant les filières électronique et gestion, le LTAP a présenté 107 candidats. Au total, 88 candidats ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 82,2 %. Cette performance est accompagnée d'une mention "Très bien", huit mentions "Bien" et 35 mentions "Assez bien".

Pour la série Sciences et technologies de l'industrie, du développement durable et de l'innovation technologique (STI2D), option génie civil, l'établissement a présenté 44 candidats. Parmi eux, 37 ont obtenu le baccalauréat, correspondant à un taux de réussite de 84,1 %.