Sénégal: Saint-Louis - Le Lycée technique André Peytavin affiche un taux de réussite de 86,5 % au baccalauréat

26 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Le Lycée technique André Peytavin (LTAP) de Saint-Louis a enregistré un taux de réussite de 86,5 % au baccalauréat, à l'issue des résultats définitifs après la session du second tour, a appris l'APS auprès du jury de l'établissement.

Sur les 192 candidats inscrits (hors candidats libres), 166 ont décroché leur diplôme. Les résultats font ressortir une mention "Très bien", huit mentions "Bien" et 42 mentions "Assez bien".

Dans la série Sciences et technologies de l'économie et de la gestion (STEG), regroupant les filières électronique et gestion, le LTAP a présenté 107 candidats. Au total, 88 candidats ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 82,2 %. Cette performance est accompagnée d'une mention "Très bien", huit mentions "Bien" et 35 mentions "Assez bien".

Pour la série Sciences et technologies de l'industrie, du développement durable et de l'innovation technologique (STI2D), option génie civil, l'établissement a présenté 44 candidats. Parmi eux, 37 ont obtenu le baccalauréat, correspondant à un taux de réussite de 84,1 %.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.