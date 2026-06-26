Afrique: Le CEPAS appelle la population à s'approprier les accords miniers et économiques RDC-USA

Le Centre d'études pour l'action sociale (CEPAS) exhorte les décideurs politiques, les chefs religieux et les leaders de la société civile à intensifier la sensibilisation de la population sur les accords économiques et miniers conclus par la RDC et les États-Unis. C'est la principale recommandation formulée à l'issue de l'édition 2026 des Journées sociales du CEPAS, qui s'est clôturée jeudi 25 juin à Kinshasa.

L'objectif de cet appel est de briser le voile d'opacité qui entoure souvent la signature de ces traités internationaux. Selon les organisateurs de ces assises, la société civile et le reste de la population congolaise ont été trop longtemps tenues à l'écart des négociations, ce qui freine le contrôle citoyen et le suivi de leur exécution sur le terrain. Le directeur du CEPAS, le père Alain Nzadi, insiste sur l'urgence d'un éveil de conscience collectif pour s'approprier le contenu de ces partenariats stratégiques :

« Il s'agit de nous les réapproprier, afin d'assurer le monitoring dans leur mise en œuvre, c'est-à-dire comment la partie congolaise peut réellement tirer bénéfice de ces accords, pour que ça ne soit pas simplement à l'avantage de la partie américaine ».

Privilégier une paix durable plutôt que transactionnelle

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Pour le CEPAS, ce travail d'information doit passer par de vastes campagnes d'éducation civique menées par les forces vives de la nation. L'enjeu va bien au-delà de simples gains financiers : il s'agit d'un levier fondamental pour le rétablissement de la sécurité nationale. L'organisation plaide pour une mobilisation générale capable de générer une paix durable, en opposition à une « paix transactionnelle » qui ne réglerait les conflits que de manière superficielle.

Le CEPAS invite la classe politique congolaise à placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des ambitions partisanes ou égoïstes. L'institution appelle enfin le Parlement à doter la République démocratique du Congo de lois solides, impersonnelles et pérennes ; des textes juridiques capables de survivre aux acteurs politiques qui les ont votés et de garantir durablement la protection des ressources du pays.