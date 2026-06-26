Afrique: Onana tacle Eto'o - « L'ego de Donatien k » a coulé le pays

Alors que la Côte d'Ivoire célèbre sa qualification historique pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026, André Onana a choisi ce moment pour régler ses comptes avec Samuel Eto'o, l'accusant sur Snapchat de faire primer son « ego » sur l'intérêt de l'équipe nationale et d'être responsable de l'absence du Cameroun au Mondial.

Jeudi soir. La Côte d'Ivoire vient de valider son billet pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 en s'imposant 2-0 face à Curaçao. Une première historique pour les Éléphants en phase à élimination directe d'un Mondial. Pendant que la « belle-famille » ivoirienne savoure sa qualification, un Camerounais, lui, rumine. Il s'appelle André Onana. Et il a quelque chose à dire. Sur Snapchat, le gardien des Lions Indomptables a publié un message qui va faire le tour du continent :

« Félicitations à la Belle-famille. Ça aurait pu être nous mais..... Ego.... Ego.... L'Ego..... de Donatien K.... En tous cas, Bonne nuit. » Derrière cette ironie glaciale, une accusation à peine voilée : Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, est le principal responsable de l'échec du Cameroun. Et Onana ne s'arrête pas là. En qualifiant le quadruple Ballon d'Or africain de « Donatien K », il le compare à l'un des escrocs les plus célèbres du Cameroun. Le coup est rude. La guerre est déclarée.

Un message qui en dit long

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Le contexte est simple. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026, une performance historique pour les Éléphants. Le Cameroun, lui, regarde le Mondial à la télévision. C'est dans ce contraste saisissant qu'André Onana a choisi de frapper. Son message, publié en story Snapchat, est une succession de phrases courtes, presque hachées, comme une respiration saccadée. « Félicitations à la Belle-famille. » Le surnom est partagé par les deux peuples camerounais et ivoiriens, qui s'appellent mutuellement ainsi. Une forme de respect, de connivence.

« Ça aurait pu être nous mais... » Le regret. L'amertume. Le constat d'un gâchis. « Ego... Ego... L'Ego... de Donatien K... » L'accusation. Directe. Violente. « En tous cas, Bonne nuit. » Le point final. Glacé. Définitif.

« Donatien K » : l'insulte suprême

Pour le grand public, ce nom peut sembler énigmatique. Pour tout Camerounais qui suit l'actualité, il est limpide. Donatien Koagne est une figure légendaire du « feyman » camerounais. Un manipulateur, un arnaqueur, un illusionniste qui a trompé des chefs d'État et des multinationales avant de mourir en prison au Yémen en 2010. En comparant Samuel Eto'o à Donatien Koagne, Onana ne fait pas dans la dentelle. Il range le président de la FECAFOOT dans la catégorie des « illusionnistes dont les promesses ne valent pas plus qu'un chèque en bois ».

Ce n'est pas la première fois qu'Onana utilise cette référence. En décembre 2025, après une tentative de réconciliation d'Eto'o à la télévision, le gardien avait déjà lancé : « Apparemment, Donatien n'est pas mort ! ».

Deux accusations majeures

Le message d'Onana repose sur deux accusations fondamentales. Premièrement, la responsabilité directe de Samuel Eto'o. Le gardien désigne explicitement le président de la FECAFOOT comme le principal artisan de l'échec du Cameroun. Selon lui, les choix extra-sportifs, l'omniprésence et les décisions managériales dictées par l'ego d'Eto'o ont saboté les chances de l'équipe.

Deuxièmement, un gâchis générationnel. En comparant la trajectoire du Cameroun à celle de la Côte d'Ivoire, Onana exprime un regret amer : une génération talentueuse de Lions Indomptables a été freinée par des guerres de pouvoir internes. Pour de nombreux observateurs, la guerre ouverte entre Eto'o et le ministère des Sports est perçue comme la cause principale de ce qui apparaît comme une « anomalie » pour un pays habitué aux phases finales des grands tournois. L'ancien portier Joseph Antoine Bell avait déjà blâmé la star en marge du début de la compétition.

Un conflit qui dure depuis le Qatar

Cette sortie médiatique n'est que le dernier épisode d'un feuilleton qui dure depuis la Coupe du monde 2022 au Qatar. Pour rappel, André Onana avait été exclu du groupe en pleine compétition suite à un différend tactique et disciplinaire avec le sélectionneur Rigobert Song. Cette décision a été largement attribuée à l'influence de Samuel Eto'o en coulisses. Depuis, les deux hommes ne se seraient plus adressé la parole.

Si Onana a depuis fait des retours en sélection, la relation entre le joueur et l'instance faîtière reste extrêmement toxique. À travers ce message, Onana affirme haut et fort ce que plusieurs critiques reprochent à la FECAFOOT : une gestion centralisée où l'ego des dirigeants prend le pas sur le rectangle vert.

Les réactions fusent

Sur les réseaux sociaux, les réactions sont divisées. Certains estiment qu'Onana a raison de dénoncer une gestion catastrophique. D'autres lui reprochent de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre alors qu'il avait lui-même promis d'assumer ses responsabilités en cas d'échec. La question qui agite les supporters est simple : qui est vraiment responsable de l'absence du Cameroun à ce Mondial ? La FECAFOOT ? Le sélectionneur Marc Brys, récemment accusé par la fédération d'avoir alimenté le chaos ? Les joueurs eux-mêmes ?

Une sortie qui pourrait sceller l'avenir d'Onana en sélection

Cette nouvelle sortie d'Onana n'est pas pour lui faciliter la tâche. À 30 ans, le gardien de Trabzonspor risque de voir ses chances de revenir en sélection s'amenuiser encore davantage. La FECAFOOT et Samuel Eto'o n'ont pas encore répondu à cette énième provocation. Mais une chose est sûre : la tanière des Lions Indomptables est plus divisée que jamais. Et c'est peut-être là le vrai drame du football camerounais.