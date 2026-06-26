Afrique: Korhogo - Eau, riz et développement au coeur de la mission du FIDA

La deuxième et dernière étape de la visite officielle de Donald Brown, Vice-Président adjoint du Fonds international de développement agricole (FIDA), accompagné d'une délégation d'ambassadeurs européens, le 25 juin 2026, a mis en évidence les résultats concrets des investissements réalisés dans le nord de la Côte d'Ivoire.

Entre accès à l'eau potable, modernisation de la riziculture et nouveaux engagements des partenaires techniques et financiers, cette mission de terrain illustre les progrès accomplis en faveur d'un développement rural durable, inclusif et résilient.

L'eau potable, un facteur de santé et de réussite scolaire

La délégation a entamé sa visite à l'École primaire publique (EPP) de Nahoualakaha, dans la sous-préfecture de Tioroniaradougou, où elle a constaté les effets positifs de la mise en service d'un système de pompage solaire alimentant un château d'eau.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Initialement équipé d'une pompe à motricité humaine en 2024, le forage a été modernisé à la suite d'une recommandation formulée lors d'une précédente mission du Vice-Président du FIDA, Guogi Wu. Depuis le 24 mars 2026, l'établissement bénéficie d'un approvisionnement permanent en eau potable grâce à l'énergie solaire.

Pour les quelque 500 élèves de l'école, cette infrastructure a profondément changé le quotidien. « Grâce à ce château d'eau, nous avons de l'eau potable en permanence pour boire et rester en bonne santé. Nous ne transportons plus d'eau depuis la maison et notre école est devenue un endroit agréable », a témoigné Silué Fatim, élève en classe de CM1.

Le directeur de l'établissement, Silué Daouda, a indiqué que cet investissement, d'un montant de 32 millions de FCFA, profite également à la cantine scolaire grâce à un jardin potager irrigué par le système, permettant d'améliorer la qualité nutritionnelle des repas servis aux élèves.

Une riziculture plus productive

La délégation s'est ensuite rendue sur le périmètre irrigué de Nahoualakaha, l'un des principaux aménagements soutenus par le programme.

La réhabilitation de cette infrastructure, d'un coût global de 3,6 milliards de FCFA, a porté sur la remise en état du barrage de Sologo, le bétonnage de près de sept kilomètres de canaux ainsi que l'indemnisation des personnes affectées par les travaux. Ces investissements permettent désormais une gestion plus efficace de l'eau sur 182 hectares aménagés.

Les premiers résultats sont encourageants.

« Nos rendements sont passés de trois à cinq tonnes de riz par hectare. Nous pouvons désormais produire deux campagnes par an », s'est réjoui Silué Dramane, gérant de la coopérative locale.

Le périmètre bénéficie aujourd'hui à 543 producteurs, dont près de la moitié sont des femmes, contribuant ainsi à l'amélioration des revenus des ménages et au renforcement de la sécurité alimentaire.

Assurer la pérennité des acquis

Au terme de la visite, Donald Brown a insisté sur la nécessité de préserver les infrastructures réalisées. « Le plus grand défi est le maintien et l'entretien de ces infrastructures une fois le projet achevé », a-t-il déclaré.

Le Vice-Président adjoint a également réaffirmé l'attachement du FIDA au modèle 4P (Partenariat public-privé-producteurs), qui place les petits producteurs au centre du développement des chaînes de valeur agricoles.

Un soutien renouvelé des partenaires

Cette mission s'inscrivait dans le cadre de la 14e reconstitution des ressources du FIDA (IFAD14). Elle a permis aux ambassadeurs d'Allemagne, de Suisse, du Royaume-Uni et d'Italie d'apprécier directement les résultats des financements consentis dans les zones rurales ivoiriennes.

La visite a également été marquée par une annonce encourageante. L'ambassadrice d'Italie a indiqué qu'un financement de 100 millions d'euros, porté par la banque de développement italienne, devrait accompagner le développement des agropoles en Côte d'Ivoire.

Cette perspective traduit la confiance renouvelée des partenaires techniques et financiers dans le modèle de développement promu par le FIDA, fondé sur des infrastructures productives, l'inclusion sociale et le renforcement de la résilience des communautés rurales.

Un engagement qui se poursuit

En clôturant cette mission, Donald Brown a rappelé que le FIDA célébrera son cinquantième anniversaire l'an prochain.

« Chaque jour est un nouveau jour d'apprentissage », a-t-il déclaré, réaffirmant l'engagement de l'institution à poursuivre son action auprès des populations rurales les plus vulnérables.

À Nahoualakaha, les réalisations observées démontrent que des investissements ciblés dans l'eau, les infrastructures agricoles et l'accompagnement des producteurs constituent des leviers efficaces pour améliorer durablement les conditions de vie en milieu rural.