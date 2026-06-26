Cote d'Ivoire: Nord ivoirien - Le FIDA met en lumière les résultats de sa stratégie de transformation rurale

En visite de terrain dans les régions du Poro et du Tchologo, le Vice-Président adjoint du Fonds international de développement agricole (FIDA), Donald Brown, a pu mesurer les retombées concrètes des investissements consentis en faveur des filières agricoles. Entre industrialisation, autonomisation des femmes et amélioration des revenus des producteurs, cette mission met en évidence les avancées du Programme d'appui au développement des filières agricoles (PADFA).

Une mission de haut niveau au plus près des populations rurales

Le Vice-Président adjoint chargé du Département des opérations du Fonds international de développement agricole (FIDA), Donald Brown, a entamé, le mercredi 24 juin 2026, une visite de terrain dans les régions du Poro et du Tchologo afin d'apprécier les résultats des projets financés par l'institution en faveur des populations rurales.

Accompagné d'une délégation composée notamment des ambassadeurs d'Italie, de Suisse, du Royaume-Uni et d'Allemagne, il est allé à la rencontre des bénéficiaires du Programme d'appui au développement des filières agricoles (PADFA), l'un des principaux leviers de transformation agricole en Côte d'Ivoire.

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À Ferkessédougou, ITIA illustre le succès du partenariat public-privé

Première étape de cette mission : Ferkessédougou, où la délégation a visité l'entreprise Ivoire Tahanman Industrie Agroalimentaire (ITIA), spécialisée dans la transformation de la mangue séchée. À leur arrivée, les visiteurs ont été accueillis par le secrétaire général 2 de la préfecture de région du Tchologo, Koffi Emile, qui a salué la qualité du partenariat entre le FIDA, les autorités ivoiriennes et les acteurs du secteur privé.

Le promoteur de l'entreprise, Yéo Mehoua René, a présenté une success story qui illustre parfaitement l'impact des investissements du PADFA. Partie d'une modeste unité artisanale, ITIA est aujourd'hui une entreprise moderne employant plus de 300 personnes, dont près de 90 % de femmes. Grâce au soutien technique et financier du programme, l'entreprise a obtenu les certifications internationales HACCP et Bio, lui permettant d'exporter ses produits vers les marchés européens et américains.

Au-delà de ses performances industrielles, ITIA constitue un véritable moteur de développement local. L'entreprise travaille avec plus de 1 200 petits producteurs de mangues dans le cadre d'un partenariat public-privé-producteurs (4P), leur garantissant des débouchés stables tout en réduisant considérablement les pertes post-récolte, passées de près de 40 % à moins de 16 %.

Des bénéficiaires témoignent des changements dans leur quotidien

La délégation s'est ensuite rendue à Korhogo, où Donald Brown a échangé avec plusieurs coopératives bénéficiaires des appuis du FIDA. Les témoignages recueillis ont illustré les effets concrets des interventions du PADFA sur les conditions de vie des populations rurales.

Dans la filière mangue, le président de la coopérative COWONA a indiqué que les rendements sont passés de deux à six tonnes par hectare grâce aux actions de lutte contre la mouche des fruits mises en oeuvre depuis 2020.

Les femmes de la Coopérative Soutra de Bouaké, spécialisées dans l'étuvage du riz, ont, pour leur part, expliqué que les foyers améliorés financés par le programme ont permis de doubler leur capacité de production tout en réduisant leur exposition à la fumée, améliorant ainsi leurs conditions de travail et leur santé.

À Tianakaha, les effets de l'énergie solaire appliquée au maraîchage se font également sentir. Une représentante d'une coopérative a souligné que le système de pompage solaire a profondément changé le quotidien du village. Les enfants, autrefois mobilisés pour transporter l'eau, peuvent désormais consacrer davantage de temps à leur scolarité.

Le FIDA réaffirme son engagement en faveur du « premier kilomètre »

Au terme de ces échanges, Donald Brown a réaffirmé la volonté du FIDA de poursuivre ses investissements dans ce qu'il qualifie de « premier kilomètre », c'est-à-dire les territoires ruraux où les besoins en infrastructures, en financement et en accompagnement restent les plus importants. Selon lui, la transformation durable des économies rurales passe avant tout par le renforcement des capacités des petits producteurs et de leurs organisations.

Le directeur pays du FIDA a rappelé que le portefeuille actif de l'institution en Côte d'Ivoire atteint aujourd'hui 480 millions de dollars, avec l'ambition de porter ce volume à 800 millions de dollars lors du prochain cycle de financement.

Des défis à relever pour consolider les acquis

Les bénéficiaires ont toutefois attiré l'attention de la délégation sur plusieurs défis persistants, notamment les difficultés d'accès au crédit bancaire et le besoin de renforcer la mécanisation afin de rendre l'agriculture plus attractive pour les jeunes. En réponse, Donald Brown a plaidé pour le développement de mécanismes de garantie et de refinancement capables de soutenir durablement les investissements agricoles.

Cette première journée de mission aura ainsi confirmé que les investissements du FIDA contribuent non seulement à accroître la productivité agricole, mais aussi à créer des emplois, améliorer les revenus des ménages ruraux et renforcer la résilience des communautés. La visite se poursuit avec la découverte des aménagements hydro-agricoles réalisés à Tioro et Sologo, autres illustrations de la dynamique de transformation rurale engagée dans le nord de la Côte d'Ivoire.