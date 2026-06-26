Cote d'Ivoire: JNSP 2026 - Kalil Konaté élevé au grade de commandeur pour son engagement dans la réforme du service public

La 6e édition des Journées Nationales du Service Public (Jnsp) a pris fin, ce vendredi 26 juin 2026, sur une note solennelle, marquée par la reconnaissance de plusieurs personnalités de l'administration ivoirienne engagées dans la modernisation de l'action publique.

Parmi les distinctions majeures décernées lors de cette cérémonie de clôture figure celle attribuée à Kalil Kunate, ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Il a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre du Mérite de la fonction publique, en hommage à son implication dans les réformes visant à améliorer la performance et l'efficacité du service public.

La distinction lui a été remise par le Premier ministre, chef du gouvernement, Robert Beugré Mambé. À travers cet acte, le chef de l'exécutif a salué les efforts constants des membres du gouvernement en faveur d'une administration modernisée, plus proche des citoyens et davantage orientée vers les résultats.

Cette reconnaissance s'inscrit dans la dynamique des réformes engagées par les autorités ivoiriennes afin de renforcer durablement la gouvernance publique et de répondre aux exigences d'un service public plus efficace.

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La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto. Celle-ci a joué un rôle central dans l'organisation de cette édition 2026, placée sous le thème : « Ensemble, bâtissons un service public ami du citoyen ».

Organisées du 23 au 26 juin 2026, les JNSP ont également constitué un cadre d'échanges et de réflexion sur les défis liés à la modernisation de l'administration publique. Les participants ont notamment insisté sur la nécessité d'accélérer la digitalisation des services publics, d'améliorer la qualité de l'accueil des usagers et de renforcer la transparence dans la gestion administrative.