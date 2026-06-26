Ethiopie: Le Premier ministre pakistanais félicite le Premier ministre Abiy et réaffirme son engagement en faveur d'un renforcement des relations bilatérales

Addis Ababa — Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a félicité le Premier ministre Abiy Ahmed et le Parti de la prospérité pour leur victoire aux élections législatives du pays, tout en réaffirmant son engagement à approfondir la coopération bilatérale entre les deux nations.

Dans un message de félicitations, le Premier ministre Shehbaz a qualifié les relations entre le Pakistan et l'Éthiopie de chaleureuses et en constante expansion, exprimant sa confiance dans la poursuite du cheminement de l'Éthiopie vers la paix, le progrès et la prospérité.

« (Je tiens à) féliciter le Premier ministre Abiy Ahmed Ali et le Parti de la prospérité pour leur victoire aux élections législatives éthiopiennes. Le Pakistan et l'Éthiopie entretiennent des relations chaleureuses et en constante progression. Je souhaite au Premier ministre Abiy et au peuple éthiopien une paix, un progrès et une prospérité durables, et je me réjouis de travailler ensemble pour renforcer encore davantage les liens entre nos deux pays », a déclaré Shehbaz.

Ce message souligne l'engagement diplomatique croissant entre l'Éthiopie et le Pakistan, alors que les deux pays continuent d'étendre leur coopération dans les domaines politique, économique, commercial et multilatéral.

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Le Pakistan fait partie des pays qui ont renforcé leur engagement envers l'Éthiopie ces dernières années, les deux gouvernements ayant exprimé leur volonté commune d'approfondir leurs relations bilatérales et d'explorer de nouveaux domaines de partenariat.