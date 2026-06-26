Ethiopie: La Chine félicite le Premier ministre Abiy et le Parti de la prospérité pour leur victoire aux 7e élections législatives

Addis Ababa — La Chine a félicité le Premier ministre Abiy Ahmed et le Parti de la prospérité, au pouvoir, à la suite de leur victoire décisive lors des septièmes élections législatives en Éthiopie.

La Chine a également réaffirmé son engagement à renforcer les relations bilatérales et à développer la coopération avec l'Éthiopie.

S'exprimant lors d'un point presse régulier jeudi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a transmis les félicitations de Pékin après que la Commission électorale nationale éthiopienne (NEBE) eut officiellement annoncé les résultats définitifs des élections législatives.

Les résultats indiquent que le Parti de la prospérité a remporté une majorité écrasante de 438 sièges sur les 501 que compte la Chambre des représentants du peuple, consolidant ainsi sa domination politique et obtenant un nouveau mandat électoral depuis sa création en 2019.

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Félicitant le parti au pouvoir pour sa victoire, M. Guo a qualifié l'Éthiopie de « partenaire stratégique de la Chine en toutes circonstances » et a réitéré le soutien de Pékin à la poursuite par l'Éthiopie d'une voie de développement adaptée à ses réalités nationales.

« La Chine soutient l'Éthiopie dans la poursuite d'une voie de développement adaptée à ses conditions nationales et est convaincue que le pays continuera à réaliser de nouvelles et plus grandes avancées en matière de développement national », a-t-il déclaré.

Le porte-parole a en outre souligné que la Chine accordait une grande importance à ses relations de longue date avec l'Éthiopie et qu'elle était prête à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement éthiopien pour mettre en oeuvre les accords importants conclus par les dirigeants des deux pays.

Il a souligné que Pékin s'engageait à faire progresser les résultats du Sommet de Pékin du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), à approfondir la coopération concrète dans de nombreux secteurs et à apporter des avantages tangibles aux peuples des deux nations.

M. Guo a également mis en avant l'importance plus large des relations entre l'Éthiopie et la Chine, affirmant qu'une coopération renforcée contribuerait à consolider les partenariats sino-africains et à renforcer la solidarité entre les pays du Sud.