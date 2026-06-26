Addis Ababa — La transformation remarquable qu'a connue l'Éthiopie au cours des sept à huit dernières années est le fruit d'une planification mûrement réfléchie, d'une vision stratégique et d'un engagement à exploiter le vaste potentiel inexploité du pays, a déclaré Billene Seyoum, attachée de presse du cabinet du Premier ministre.

Mme Seyoum a fait ces remarques lors du Forum sur le commerce et l'investissement Éthiopie-Royaume-Uni 2026 qui s'est tenu à Londres, un événement visant à renforcer le commerce, l'investissement et la coopération économique au sens large entre l'Éthiopie et le Royaume-Uni.

Évoquant les priorités de développement de l'Éthiopie, elle a souligné que les progrès du pays s'inscrivent résolument dans le cadre du programme de réforme économique « Homegrown », un cadre global conçu pour accélérer la croissance durable, renforcer la compétitivité et jeter les bases d'une prospérité à long terme.

Mme Billene a révélé que l'agriculture reste l'épine dorsale de l'économie éthiopienne et un pilier central du programme de réforme.

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L'exploitation minière s'est également imposée comme un secteur stratégique de croissance, tandis que l'industrie manufacturière et l'industrialisation représentent d'importantes opportunités inexploitées, susceptibles d'attirer davantage d'investissements nationaux et étrangers.

« La transformation à laquelle nous assistons aujourd'hui trouve ses racines dans une réflexion et une stratégie mûrement réfléchies, visant à permettre à l'Éthiopie de concrétiser son immense potentiel », a-t-elle déclaré.

Mme Billene a par ailleurs identifié les technologies de l'information et de la communication (TIC) et la numérisation comme des piliers essentiels de la transformation économique de l'Éthiopie, les décrivant à la fois comme des secteurs stratégiques et des catalyseurs transversaux qui soutiennent la croissance dans l'ensemble de l'économie.

Bien que l'énergie ne soit pas classée comme un pilier à part entière dans le programme de réforme, elle a souligné qu'elle restait un catalyseur essentiel sous-tendant les progrès dans les domaines de l'agriculture, de l'exploitation minière, de l'industrie manufacturière et de la transformation numérique.

Évoquant le parcours numérique de l'Éthiopie, Billene a mis en avant les progrès technologiques rapides réalisés par le pays au cours de la dernière décennie.

Il y a moins de huit ans, a-t-elle rappelé, l'accès à des services de distributeurs automatiques de billets de base était considéré comme une avancée remarquable. Aujourd'hui, l'Éthiopie adopte des solutions numériques de pointe et des technologies émergentes à un rythme sans précédent.

Elle a souligné l'engagement du Premier ministre Abiy Ahmed en faveur de la transformation numérique, précisant que l'Éthiopie ne cherche pas simplement à suivre les voies traditionnelles du développement, mais à franchir d'un bond les différentes étapes du progrès technologique en s'inspirant des expériences et des innovations mondiales.

« L'atout de l'Éthiopie, en tant que pays doté d'un immense potentiel inexploité, réside dans sa capacité à tirer les leçons des réussites et des défis rencontrés par d'autres, à adopter les technologies émergentes et à les adapter à ses propres réalités nationales et à ses aspirations en matière de développement », a-t-elle déclaré.

Mme Billene a ajouté que cette stratégie tournée vers l'avenir permettait à l'Éthiopie d'accélérer sa modernisation, d'élargir ses perspectives économiques, de renforcer sa compétitivité et de bâtir un avenir plus résilient et davantage ancré dans le numérique.