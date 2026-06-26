Ethiopie: Le Conseil des ministres adopte des décisions après avoir délibéré sur diverses questions

Addis Ababa — Le Conseil des ministres a adopté une série de décisions après avoir délibéré sur de nombreux sujets lors de sa 57e session ordinaire.

Le Conseil a tout d'abord examiné trois accords de soutien financier et de prêt conclus avec l'Association internationale de développement (IDA).

Le premier accord prévoit un prêt de 437 400 000 DTS destiné à la mise en oeuvre d'une politique de développement durable et inclusif. Le deuxième s'élève à 145 500 000 DTS et concerne un programme de gestion foncière communautaire.

Le troisième, d'un montant de 54 600 000 DTS, est consacré au projet de développement d'un système d'irrigation résilient au changement climatique pour une productivité durable.

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Après avoir vérifié que ces trois accords étaient conformes à la politique de prêt du pays, le Conseil a décidé à l'unanimité de soumettre à la Chambre des représentants du peuple les projets de proclamations ratifiant ces accords.

Le Conseil a également examiné des projets de règlements fixant les tarifs des services fournis par le ministère de l'Eau et de l'Énergie, le Service éthiopien des archives et des bibliothèques, ainsi que le Service d'évaluation et d'examen de l'éducation.

Ces projets visent à permettre aux institutions de couvrir les coûts liés à la prestation de services grâce aux recettes internes générées par les redevances versées par les usagers, tout en mettant en place un système garantissant des services de qualité adaptés aux capacités des usagers.

À l'issue de longues délibérations, le Conseil a décidé à l'unanimité d'intégrer des contributions supplémentaires et de faire entrer ces règlements en vigueur à compter de leur publication au Journal officiel fédéral « Negarit ».

Dans le cadre d'un autre point à l'ordre du jour, le Conseil a examiné un projet de proclamation approuvant l'accord d'adhésion de l'Éthiopie à la Nouvelle Banque de développement. Le gouvernement a déclaré que cette adhésion offrirait à l'Éthiopie des sources alternatives de financement pour le développement national, soutiendrait le développement des infrastructures, renforcerait la stabilité macroéconomique et améliorerait les liens avec les systèmes financiers Sud-Sud.

À l'issue de ses délibérations, le Conseil a décidé à l'unanimité de transmettre le projet de proclamation à la Chambre des représentants du peuple, accompagné de contributions supplémentaires.

Le Conseil a également examiné un projet de politique du secteur de la construction, soulignant que ce secteur joue un rôle crucial dans le développement national. Il a indiqué que la politique adoptée en 2014 est mise en oeuvre depuis plusieurs années, mais que des lacunes persistent en matière de progrès technologique, d'urbanisation et de demande croissante en infrastructures.

À l'issue d'un débat approfondi, le Conseil, après avoir pris en compte les différentes contributions, a décidé à l'unanimité de mettre en oeuvre cette politique à compter du 26 juin 2026, dès son adoption par le Conseil.

Enfin, le Conseil a examiné un projet de politique de développement urbain. La politique actuelle, adoptée en 2005 et en vigueur depuis environ deux décennies, a permis de relever les défis liés à la gouvernance dans les villes, d'améliorer la compétitivité économique, de renforcer la prestation de services, de développer les liens entre zones rurales et urbaines ainsi qu'entre zones urbaines, et de soutenir les infrastructures, l'industrie manufacturière et les institutions de services.

Reconnaissant les lacunes qui subsistent, le Conseil a examiné la nouvelle politique visant à consolider et à renforcer davantage les changements positifs récents dans les zones urbaines.

Le Conseil, après avoir pris en compte des contributions supplémentaires, a décidé à l'unanimité de mettre en oeuvre la nouvelle politique de développement urbain à compter du 26 juin 2026, après son adoption.