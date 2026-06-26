Ethiopie: Le pays présente ses avancées en matière d'énergies renouvelables lors du sommet des BRICS sur l'énergie

26 Juin 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — L'Éthiopie a mis en avant ses réalisations en matière d'énergies renouvelables et ses ambitions énergétiques pour l'avenir lors de la 11e réunion des ministres de l'Énergie des pays du BRICS, qui s'est tenue en Inde.

À cette occasion, le pays a réaffirmé son engagement à garantir l'accès universel à l'électricité d'ici 2030, selon le ministère des Affaires étrangères.

L'Éthiopie a également mis l'accent sur les investissements en cours dans la modernisation du réseau électrique, le stockage d'énergie, les infrastructures de transport d'électricité et l'électrification hors réseau.

Dans cette optique, le pays a également annoncé des initiatives visant à développer l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et à exploiter l'hydrogène vert pour la production d'engrais, la mobilité électrique et les exportations.

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L'Éthiopie a en outre salué la proposition de l'Inde de créer un centre d'excellence numérique des BRICS dédié aux réseaux intelligents et au stockage d'énergie, le qualifiant de plateforme importante pour la coopération technologique et le partage des connaissances.

Au cours de ce sommet, ce pays d'Afrique de l'Est a réaffirmé son engagement à attirer les investissements privés, à renforcer la connectivité énergétique régionale et à promouvoir la vision des BRICS intitulée « De l'énergie pour tous ».

L'Éthiopie est en train de devenir, avec succès, une puissance en matière d'énergies renouvelables : elle produit plus de 96 % de sa consommation énergétique actuelle à partir de sources renouvelables, ce qui la place parmi les leaders mondiaux du développement des énergies vertes.

L'Inde accueillera la 11e réunion des ministres de l'Énergie des pays du BRICS les 25 et 26 juin 2026, dans le but de débattre des principaux défis et opportunités mondiaux en matière d'énergie et de faire progresser la coopération concrète dans l'ensemble du secteur énergétique.

Cette réunion a rassemblé les ministres de l'Énergie, les vice-ministres et les hauts fonctionnaires des pays membres du BRICS, a-t-on appris.

Lire l'article original sur ENA.

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