Tunisie: Une défenseure des droits condamnée à 25 ans de prison

communiqué de presse

Beyrouth — Le 26 juin 2026, un tribunal de Tunis a condamné Sihem Bensedrine, 75 ans, éminente défenseure des droits humains et ancienne présidente de l'Instance Vérité et Dignité, à une peine cumulative de 25 ans de prison ainsi qu'à une lourde amende, apparemment en représailles à son travail.

Sa condamnation est la dernière en date dans la campagne de répression que mène depuis des années le gouvernement du président Kais Saied contre la société civile et l'opposition en Tunisie.

La déclaration suivante peut être attribuée à Bassam Khawaja, directeur adjoint de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch :

« La condamnation abusive et la peine de 25 ans de prison infligées à Sihem Bensedrine reflètent la cruauté du gouvernement du président Kais Saied, qui cherche à étouffer les droits humains et la justice sociale en Tunisie. Des décennies durant, Sihem Bensedrine a été harcelée, emprisonnée et exilée en raison de son travail en défense des droits humains. Ce verdict la maintiendrait en prison jusqu'à ses 100 ans. Les autorités tunisiennes devraient immédiatement annuler cette condamnation et abandonner ces poursuites abusives. »