Togo: Démission et Nomination de l'Évêque de Kpalimé

Cité du Vatican — Le Saint-Père a accepté la renonciation de la charge pastorale du diocèse de Kpalimé présentée par Mgr Benoît Comlan Messan Alowonou. Le Saint-Père a nommé Évêque du même diocèse Edmond Yawo Amekuse, membre du clergé de ce même diocèse, jusqu'à présent Secrétaire Général de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest à Ouagadougou (Burkina Faso).

Mgr Edmond Yawo Amekuse est né le 16 novembre 1967 à Agou-Akoumahou, dans le diocèse de Kpalimé. Il a étudié la philosophie et la théologie au Grand Séminaire Saint-Jean-Paul II de Lomé. Il a été ordonné prêtre le 28 décembre 1996 pour le diocèse de Kpalimé.

Il a occupé les fonctions suivantes et poursuivi ses études : vicaire de la paroisse de la cathédrale Saint-Esprit de Kpalimé (1996-1999) ; professeur de religion au Collège polyvalent de Kpalimé (1996-1999) ; licence en théologie à l'Institut Catholique missionnaire d'Abidjan, en Côte d'Ivoire (1999-2000) ; études sur le dialogue interreligieux au PISAI de Rome (2000-2001) ; doctorat en liturgie à l'Université Pontificale Saint-Anselme de Rome (2001-2008) ; Professeur de liturgie au Grand Séminaire Saint-Jean-Paul II de Lomé (2008-2023) ; aumônier (2008-2016) et secrétaire général (2013-2019) à l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Universitaire au Togo ; Formateur au Grand Séminaire Saint-Jean-Paul II de Lomé (2020-2023) ; depuis 2023, secrétaire général de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest à Ouagadougou, au Burkina Faso.