Congo-Kinshasa: Le Chef de l'État préside la 93e Conseil des ministres

Sous la direction du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Gouvernement tient, ce vendredi 26 juin 2026, à la Cité de l'Union africaine, sa 93e réunion ordinaire du Conseil des ministres.

Outre la communication du Chef de l'État, le Conseil se penchera sur l'évaluation de la situation générale du pays, les progrès réalisés dans la riposte contre l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'Est du pays et la participation de la République démocratique du Congo (RDC) à la 23e édition de la Coupe du monde FIFA 2026.

Les membres du Gouvernement suivront par ailleurs l'intervention du Gouverneur de la Banque centrale du Congo (BCC) sur l'évolution récente de la situation sur le marché des changes ainsi que sur celui des biens et services.

D'autres exposés sont également prévus, parmi lesquels celui relatif aux innovations majeures introduites pour la session ordinaire de la 59e édition de l'Examen d'État et du Jury national du cycle court, édition 2026, ainsi que celui concernant la signature des projets relevant du commerce extérieur financés par la Banque mondiale, affectés par l'occupation de certains territoires par la coalition AFC/M23/RDF dans l'Est du pays.

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Enfin, un certain nombre de projets intégrateurs seront présentés au Conseil des ministres de ce jour. Il s'agit notamment de la réhabilitation et de l'aménagement de l'Échangeur de Limete, de la modernisation des plaques d'immatriculation administratives sécurisées et du projet intégré de tramways de Kinshasa.