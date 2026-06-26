Afrique: Coopération ferroviaire - Experts chinois et africains partagent leurs expériences à Lhassa

Des experts ferroviaires, ambassadeurs et journalistes africains ont participé aux activités commémoratives du 20e anniversaire de l'ouverture du chemin de fer Qinghai-Tibet et du 50e anniversaire de la mise en service de la ligne ferroviaire Tazara, du 22 au 25 juin 2026 à Lhassa, capitale de la Région autonome du Xizang.

L'année 2026 marque le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et l'Afrique. Elle constitue par ailleurs le 50e anniversaire de la mise en service de la ligne ferroviaire Tazara et le 20e anniversaire de l'ouverture du chemin de fer Qinghai-Tibet, ligne ferroviaire la plus haute du monde, parcourant la plus longue distance sur le pergélisol et traversant les environnements les plus complexes.

A cet effet, une excursion dénommée « Le voyage des talents ferroviaires africains - À la découverte du Qinghai-Tibet » a été organisée au profit d'experts ferroviaires, de journalistes et d'ambassadeurs africains afin de prendre part aux activités commémoratives du 22 au 25 juin 2026 à Lhassa, capitale de la Région autonome du Xizang.

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Aux dires de Yang Wanming, président de l'Association populaire chinoise pour l'amitié avec les pays étrangers (CPAFFC), les chemins de fer représentent un lien essentiel d'amitié et de coopération entre la Chine et l'Afrique. "Il y a cinquante ans, le chemin de fer Tazara a ouvert la voie à une coopération à grande échelle en matière d'infrastructures entre la Chine et l'Afrique. Aujourd'hui, une nouvelle génération de lignes ferroviaires modernes, notamment la ligne Addis-Abeba-Djibouti, la ligne à écartement standard Mombasa-Nairobi et la ligne Abuja-Kaduna, a été mise en service", a-t-il noté. De son avis, ces projets ont non seulement stimulé le développement du commerce, de la logistique, du tourisme et d'autres secteurs le long de leurs tracés, mais ils constituent également des monuments durables pour l'amitié entre les peuples chinois et africains.

Pour lui, la célébration du 20e anniversaire de l'ouverture de la ligne ferroviaire Qinghai-Xizang constitue l'un des événements phares de l'année des échanges entre les peuples de la Chine et de l'Afrique.

Elle vise, a-t-il dit, à utiliser les chemins de fer comme moyen pour promouvoir un dialogue approfondi entre la Chine et l'Afrique dans les domaines de la construction ferroviaire, de la gestion opérationnelle, du transfert de technologies et de l'harmonisation des normes.

Un vecteur de dialogue entre les civilisations

Poursuivant, il a noté que les chemins de fer constituent un pilier essentiel de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF). "L'Afrique se trouve actuellement à un stade critique de son industrialisation, de son urbanisation et de son intégration régionale, avec une demande croissante en matière de transport ferroviaire efficace, fiable et vert. Nous sommes prêts à partager avec les pays africains notre expérience complète en matière de planification, de conception et d'exploitation de ligne ferroviaire afin d'aider l'Afrique à construire un réseau ferroviaire plus solide et à faire de ces caravanes d'acier un puissant moteur de développement économique et d'intégration régionale", a-t-il déclaré.

Il a dit espérer que le présent évènement a permis à davantage d'entreprises ferroviaires, d'établissements de formation professionnelle et d'organismes de recherche sino-africains de nouer des liens de coopération dans des domaines spécifiques tels que la formation technique et la recherche.

Il a par ailleurs formulé le voeu que la Chine et l'Afrique, en s'appuyant sur les échanges entre les peuples élèvent leur amitié traditionnelle à un nouveau niveau. "Les chemins de fer ne sont pas seulement un moyen de transport ; ils constituent également un vecteur de dialogue entre les civilisations", a-t-il soutenu.

En tant que principal coordinateur de l'année des échanges entre les peuples Chine-Afrique, l'association chinoise d'amitié avec l'étranger est prête, selon Yang Wanming, à renforcer son rôle de canal principal de la diplomatie entre les deux peuples. "Nous construirons des ponts pour les échanges non gouvernementaux, la coopération concrète, les interactions culturelles et l'amitié entre les jeunes de Chine et d'Afrique. Nous créerons davantage de programmes phares qui soient percutants, efficaces et sincères, apportant une contribution plus forte à la construction d'une communauté sino-africaine de destin commun, capable de résister à toutes les épreuves, dans cette nouvelle ère", a-t-il soutenu.

Gama Zedeng, président du gouvernement populaire de la région autonome du Xizang pour sa part est convaincu que le partage d'expériences et de concepts de développement ferons progresser le développement durable du réseau ferroviaire africain et permettrons à l'économie tirée par le rail de profiter aux communautés africaines. « Nous avons l'intention de tracer de nouvelles voies pour une collaboration concrète couvrant l'énergie verte, l'écotourisme, l'agriculture et l'élevage ainsi que l'économie numérique, apportant ainsi un élan au niveau local aux relations sino-africaines. Nous cherchons à resserrer les liens entre nos peuples grâce à des échanges axés sur la jeunesse et au niveau culturel, à perpétuer l'esprit d'amitié et de coopération sino-africain, à réduire la distance bilatérale et à unir les peuples chinois et africains main dans la main et coeur à coeur », a-t-il déclaré.

Pour l'Ambassadeur d'Éthiopie en Chine Tefera Derbew Yimam, un chemin de fer n'est pas seulement constitué de voies et de traverses mais constitue un lien d'amitié et un pont vers les rêves.

Il s'est dit convaincu que les échanges entre experts africains et chinois à l'occasion de cette célébration marqueront un point de départ pour approfondir la coopération ferroviaire sino-africaine et stimuler la croissance dynamique du secteur du chemin de fer en Afrique.