Afrique de l'Est: Un exercice régional de cybersécurité de l'IGAD est en cours à Addis-Abeba

Addis Ababa — Un exercice de cybersécurité, qui rassemble des représentants d'institutions chargées de la cybersécurité, des forces de l'ordre et des opérateurs d'infrastructures critiques des pays d'Afrique de l'Est, se déroule actuellement au siège de l'Administration de la sécurité des réseaux d'information (INSA) à Addis-Abeba.

L'exercice régional de cybersécurité 2026 de l'IGAD vise à renforcer les capacités en matière de cybersécurité dans toute l'Afrique de l'Est et à consolider les défenses collectives contre les cybermenaces transfrontalières.

Lors de l'ouverture de cet exercice, qui a débuté aujourd'hui, la chef de la mission de l'IGAD en Éthiopie, Abebaw Belachew, a déclaré que les cybermenaces transcendaient les frontières nationales et constituaient un défi commun à tous les pays, quel que soit leur niveau de développement.

« Les cybermenaces ne connaissent pas de frontières internationales et ne font pas de distinction entre les pays développés et ceux en développement. Il s'agit donc d'une menace mondiale commune », a-t-il déclaré.

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Le responsable a souligné que les incidents cybernétiques survenant dans un pays peuvent avoir des répercussions immédiates dans toute la région, ce qui rend indispensable une préparation collective.

« Notre sécurité numérique n'est aussi solide et sûre que notre détermination collective », a déclaré M. Abebaw, ajoutant que l'exercice régional de cybersécurité est conçu non seulement pour tester les capacités techniques des participants, mais aussi pour renforcer la coordination, la prise de décision rapide et la capacité de réaction grâce à des exercices de simulation d'attaques informatiques en temps réel.

Il a souligné que l'instauration d'un climat de confiance et la création de réseaux professionnels entre les États membres sont tout aussi importantes que le renforcement de l'expertise technique.

« Les réseaux et les relations professionnelles que vous tisserez au cours des prochains jours seront tout aussi essentiels à notre défense collective régionale que les capacités techniques que vous développez », a déclaré le responsable.

La directrice générale de l'Administration de la sécurité des réseaux d'information, Tigist Hamid, a déclaré que la cybersécurité était devenue un impératif stratégique pour la sécurité nationale, le développement économique et la stabilité régionale, alors que les pays accélèrent leur transformation numérique.

Elle a souligné que la coopération régionale restait un principe central de la politique étrangère de l'Éthiopie et de son approche en matière de cybersécurité.

La directrice générale a averti que les cyberattaques de plus en plus sophistiquées visant les gouvernements, les entreprises, les institutions financières et les infrastructures critiques exigent une vigilance constante, un partage d'informations et une action régionale coordonnée.

« Nous sommes fermement convaincus qu'aucun pays ne peut lutter efficacement contre les cybermenaces à lui seul », a-t-elle déclaré, réaffirmant l'engagement de l'Administration de la sécurité des réseaux d'information à travailler en étroite collaboration avec les gouvernements, les organisations régionales, le monde universitaire, le secteur privé et les partenaires de développement dans des domaines tels que la gouvernance de la cybersécurité, l'innovation, le renforcement des capacités, le partage d'informations et les exercices conjoints de cybersécurité.

Elle s'est dite convaincue que cet exercice régional de cybersécurité constituerait une plateforme importante pour renforcer la coopération et améliorer la capacité de la région à faire face aux cybermenaces existantes et émergentes.

Cet exercice de cinq jours devrait permettre d'améliorer la coordination régionale, de renforcer les capacités institutionnelles et de consolider la coopération entre les États membres de l'IGAD face à l'évolution des défis en matière de cybersécurité.

L'exercice vise principalement à établir une vision commune des politiques et des enjeux stratégiques liés à la cybersécurité, à renforcer les capacités techniques d'identification des menaces et à améliorer les capacités de réaction rapide en cas d'incident.

Des représentants de l'Éthiopie, de l'Ouganda, du Kenya, du Soudan, du Soudan du Sud, de la Somalie et de Djibouti participent à cet exercice.

L'exercice comprend également des simulations régionales visant à améliorer la préparation face aux cyberattaques ciblant les télécommunications, les institutions financières et d'autres infrastructures critiques, ainsi que des réponses conjointes aux attaques par ransomware et aux campagnes de désinformation.