Afrique: Le dialogue Émirats arabes unis-Afrique souligne l'importance d'un renforcement des partenariats stratégiques

Addis Ababa — Le Dialogue Hili Émirats arabes unis-Afrique 2026, qui a réuni des hauts responsables gouvernementaux, des diplomates, des décideurs politiques, des chercheurs, des chefs d'entreprise et des partenaires stratégiques afin d'explorer de nouvelles voies pour renforcer la coopération entre l'Afrique et les Émirats arabes unis, a souligné l'importance des partenariats stratégiques.

Le Dialogue Hili Émirats arabes unis-Afrique est un forum stratégique, géopolitique et économique destiné à renforcer les partenariats entre les Émirats arabes unis et le continent africain.

L'objectif de ce dialogue est de mettre en relation des décideurs politiques, des diplomates, des chercheurs, des leaders d'opinion et des dirigeants d'entreprise afin d'explorer des priorités communes en matière de développement durable, de commerce, de technologie et de connectivité.

Le forum de 2026, qui s'est achevé aujourd'hui à Addis-Abeba, a porté sur les partenariats commerciaux entre les Émirats arabes unis et l'Afrique, l'agriculture, les énergies renouvelables, les minéraux critiques, les infrastructures et l'autonomisation des jeunes, a-t-on appris.

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Au cours des discussions consacrées à la diplomatie, au commerce, à la connectivité, aux technologies de rupture, aux minéraux critiques, à l'agriculture et aux énergies renouvelables, les participants ont souligné l'importance des partenariats stratégiques, de l'innovation et de la coopération concrète pour faire progresser la prospérité partagée et le développement durable.

Rappelons que l'Institut des affaires étrangères (IFA) et l'Académie diplomatique Anwar Gargash (AGDA) ont signé un protocole d'accord en marge du Dialogue Hili Émirats arabes unis-Afrique.

S'exprimant lors du forum du Dialogue Hili Émirats arabes unis-Afrique 2026 qui s'est ouvert hier, le directeur exécutif de l'Institut des affaires étrangères, Jafar Bedru, a déclaré que « considérer ce protocole d'accord comme une simple formalité serait une erreur. C'est le début d'un partenariat ».

Ce protocole d'accord établit un cadre de coopération dans les domaines de la recherche, du dialogue politique, du renforcement des capacités, des publications et des échanges d'experts et de chercheurs, consolidant ainsi l'engagement commun des deux institutions à faire progresser les connaissances et à renforcer la coopération entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis.

Le directeur exécutif a souligné l'importance de nouer des partenariats institutionnels durables, insistant sur le fait qu'un dialogue soutenu, la recherche conjointe et l'échange de connaissances sont essentiels pour faire progresser la coopération à long terme entre l'Afrique et les Émirats arabes unis.

De son côté, le chargé d'affaires de l'ambassade des Émirats arabes unis en Éthiopie, Rashed Abdulla Al Shehhi, a déclaré que « l'objectif n'est pas seulement de soutenir la croissance, mais aussi de créer des opportunités ».

Al Shehhi a mis en avant le partenariat en pleine évolution entre les Émirats arabes unis et l'Éthiopie, en soulignant la coopération dans les domaines du commerce, de l'agriculture, des infrastructures, de la logistique, des énergies renouvelables et de la transformation numérique.

Il a souligné l'importance de transformer les opportunités communes en résultats concrets grâce à l'innovation, à la collaboration et au développement durable.