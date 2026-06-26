Ethiopie: Le Premier ministre Abiy réaffirme son engagement en faveur d'un partenariat renforcé entre le pays et le Pakistan

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à renforcer son partenariat avec le Pakistan après avoir reçu un message de félicitations du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif à l'occasion de la victoire du Parti de la prospérité lors de la 7e élection législative.

En réponse au message du Premier ministre Shehbaz, le Premier ministre Abiy a exprimé sa gratitude pour ces chaleureuses félicitations et a souligné les aspirations communes qui unissent les deux nations.

« Merci, Monsieur le Premier ministre Shehbaz Sharif. Vos paroles chaleureuses reflètent l'esprit de fraternité durable qui lie nos deux nations. L'Éthiopie et le Pakistan, qui empruntent tous deux la voie de la transformation et de la résilience, sont unis dans leur engagement en faveur de la prospérité et du progrès. Je me réjouis à l'idée d'approfondir notre engagement bilatéral et de faire progresser le partenariat que nos deux nations se sont engagées à construire », a déclaré le Premier ministre Abiy.

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Plus tôt dans la journée de jeudi, le Premier ministre Shehbaz Sharif avait félicité le Premier ministre Abiy et le Parti de la prospérité pour leur victoire décisive lors de la 7e élection législative en Éthiopie, tout en réaffirmant l'engagement du Pakistan à renforcer la coopération bilatérale.

Qualifiant les relations entre l'Éthiopie et le Pakistan de chaleureuses et en constante expansion, Shehbaz a exprimé sa confiance dans la poursuite par l'Éthiopie de son chemin vers la paix, le développement et la prospérité.

« Félicitations au Premier ministre Abiy Ahmed Ali et au Parti de la prospérité pour leur victoire aux élections législatives éthiopiennes. Le Pakistan et l'Éthiopie entretiennent des relations chaleureuses qui ne cessent de se renforcer. Je souhaite au Premier ministre Abiy et au peuple éthiopien une paix, un progrès et une prospérité durables, et je me réjouis de collaborer avec lui pour renforcer encore davantage les liens entre nos deux pays », a-t-il déclaré.

Cet échange de messages met en évidence la dynamique diplomatique croissante entre l'Éthiopie et le Pakistan, les deux gouvernements réaffirmant leur engagement commun à élargir leur coopération dans les domaines politique, économique, commercial, des investissements et multilatéral.

Ces dernières années, le Pakistan a considérablement renforcé son engagement auprès de l'Éthiopie, tandis que les deux pays ont continué à explorer de nouvelles opportunités de collaboration visant à promouvoir la prospérité mutuelle, la stabilité régionale et une coopération Sud-Sud plus solide.