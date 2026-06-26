Congo-Kinshasa: Les résultats de l'Examen d'État attendus ce samedi

Les résultats de la session ordinaire de l'Examen d'État sont attendus ce samedi 27 juin sur l'ensemble du territoire national, selon des sources proches du ministère de l'Éducation nationale.

Ces sources précisent cependant que seuls les points des lauréats par section seront rendus publics, à l'issue d'une séance de délibération.

Pour sa part, l'Inspecteur général à l'Éducation nationale, Hubert Kimboza, invite les candidats et leurs familles à accueillir ces résultats avec sérénité et sportivité.

Pour cette édition, le nombre total de candidats inscrits à l'épreuve de dissertation du cycle long s'élève à 1.079.675, dont 482.557 filles (44,7 %) et 597.118 garçons (55,3 %). Ils sont répartis dans plus de 3.000 centres à travers le pays et dans quelques pays voisins, selon le ministère de l'Éducation.