Congo-Kinshasa: La RDC rejoint officiellement les pays éligibles aux Oscars 2027

La République démocratique du Congo est désormais autorisée à soumettre un film dans la catégorie Meilleur film international des Oscars 2027. L'annonce a été faite jeudi 25 juin par Cecilia Zoppelletto, responsable des relations publiques et internationales de l'Association des Professionnels du 7e Art (APRO7), lors du lancement de la Commission nationale de sélection cinématographique de la RDC.

Décernés chaque année depuis 1929 par l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), les Academy Awards, plus connus sous le nom des Oscars, constituent les récompenses cinématographiques les plus prestigieuses des États-Unis.

Ces distinctions récompensent les meilleures productions et les talents les plus remarquables de l'industrie cinématographique mondiale.

Selon Cecilia Zoppelletto, cette reconnaissance marque une étape importante pour le cinéma congolais, désormais considéré comme un véritable outil de promotion culturelle.

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Elle estime que la RDC pourra désormais faire rayonner la richesse et la vitalité de sa création cinématographique à travers ses réalisateurs, ses artistes et ses productions.

Elle précise que le pays dispose désormais d'une commission officielle, reconnue par l'AMPAS, chargée de sélectionner le film qui représentera la RDC dans la catégorie Meilleur film international.

Il s'agit de la DRC Film Commission.

« Ils ont approuvé notre première commission. Cela signifie que, désormais, nous pourrons envoyer chaque année un film représentant la République démocratique du Congo aux Oscars », a-t-elle déclaré.

Elle invite ainsi les cinéastes congolais ayant réalisé des longs métrages à soumettre leurs oeuvres à la commission de sélection.

Des critères d'éligibilité stricts

Cecilia Zoppelletto rappelle que les Oscars imposent des critères précis pour la catégorie Meilleur film international. Les films candidats doivent notamment :

Être des longs métrages (d'une durée supérieure à 40 minutes) ;

Être sortis en salle entre octobre 2025 et septembre 2026 ;

Comporter plus de 50 % de dialogues dans une langue autre que l'anglais ;

Être accompagnés de sous-titres en anglais.

Selon elle, le film qui représentera officiellement la RDC aux Oscars 2027 sera désigné le 30 septembre 2026.