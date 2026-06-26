Congo-Kinshasa: Kinshasa - Le gouvernement provincial lance de nouvelles politiques en faveur des enfants

Le gouvernement provincial de Kinshasa a annoncé, jeudi 25 juin, la mise en oeuvre de nouvelles politiques destinées à améliorer les conditions de vie des enfants de la capitale.

L'annonce a été faite lors d'une table ronde organisée avec l'UNICEF, au cours de laquelle les autorités provinciales ont présenté plusieurs actions prévues dans le cadre du Plan provincial de développement (PPD) 2026-2030.

Ces mesures concernent notamment les secteurs de l'éducation, de la santé, de la sécurité, de l'environnement et de la planification.

Sur le plan de la protection de l'enfance, l'exécutif provincial indique que le recensement administratif des enfants a déjà été numérisé dans 12 des 24 communes de Kinshasa.

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Le gouvernement prévoit également de renforcer les capacités des agents de l'état civil afin d'améliorer l'enregistrement des naissances, la production des actes de naissance et le rattrapage des enfants non enregistrés grâce à la procédure de jugement supplétif.

Santé et hygiène au coeur des priorités

Dans le secteur de la santé, les autorités provinciales annoncent la mise en place de mutuelles de santé destinées à faciliter l'accès des enfants aux soins médicaux.

Le gouvernement entend également renforcer la brigade provinciale d'hygiène afin d'intensifier les inspections sanitaires dans la capitale et d'améliorer le cadre de vie des populations.

Présent à cette rencontre, l'UNICEF a renouvelé son engagement à accompagner le gouvernement provincial dans la mise en oeuvre de ces politiques.

L'agence onusienne indique qu'elle poursuivra son appui en faveur de l'amélioration de l'accès aux soins de santé, de la promotion d'une éducation inclusive, du renforcement de l'accès à l'eau potable et à un environnement sain, ainsi que de la protection des enfants contre toutes les formes de violence et de vulnérabilité.