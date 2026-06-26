Congo-Kinshasa: Kazi Job Conférence - Une initiative pour promouvoir l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes

En RDC, le chômage et le sous-emploi sont des défis majeurs qui touchent particulièrement les jeunes. Chaque année, les universités larguent de nombreux diplômés sur le marché du travail sans que l'économie n'absorbe cette main-d'oeuvre.

Une grande partie de la population active évolue dans le secteur informel, souvent sans protection sociale.

Pour inverser la tendance, des initiatives et programmes comme la Kazi Job Conférence sont actuellement déployés pour tenter d'inverser la tendance.

Initié par Be-Smart en partenariat avec DFC Congo et le Centre de formation et de Reconversion professionnelle, ce salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat va réunir plus de 400 jeunes de Lubumbashi le 04 et le 05 juillet dans la salle Arrupe.

Un forum qui favorise les échanges entre les responsables des ressources humaines des entreprises et les demandeurs d'emplois. L'insertion professionnelle des jeunes et la discipline financière seront également au menu de cette rencontre.