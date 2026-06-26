Afrique: Addis-Abeba - Élection du Maroc en tant que Commissaire de l'AFCONE

Le Maroc a été élu, vendredi à l'unanimité, en tant que Commissaire de la Commission Africaine de l'Énergie Nucléaire (AFCONE), pour une période de trois années.

Cette élection a eu lieu dans le cadre de la 7ème Conférence des États parties du traité de la zone exempte d'armes nucléaires en Afrique qui se tient au siège de l'Union Africaine à Addis-Abeba

Cette nouvelle élection du Maroc au sein de cette prestigieuse Commission, témoigne de la confiance placée en le Royaume, conformément à la Haute Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, sur des questions d'importance ayant trait à la paix, à la sécurité et au développement.

Cette confiance se matérialise par le rôle pionnier joué par le Maroc, en tant que hub régional en Afrique dans l'utilisation pacifique de la technologie nucléaire pour relever ses défis socio-économiques, en particulier dans le domaine de la santé et de l'agriculture, face aux défis du stress hydrique et à la nécessité de garantir sa sécurité alimentaire.

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Le rôle d'un Commissaire de l'AFCONE, en tant qu'organe de l'Union Africaine chargé de veiller à l'application du Traité de Pelindaba pour une Afrique exempte d'armes nucléaires, est à la fois hautement stratégique, technique et diplomatique.

Le Maroc prend part à cette conférence, qui se tient sous format hybride, par une délégation conduite par l'Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume auprès de l'Union africaine et de la CEA, Mohamed Arrouchi, et comprenant notamment des représentants du Centre National de l'Énergie, des Sciences et des Techniques Nucléaires (CNESTEN) et de l'Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques (AMSSNuR).