Maroc: Mawazine - Le Néerlandais Tiësto fait vibrer la scène de l'OLM Souissi avec un concert électro

26 Juin 2026
Libération (Casablanca)

Le DJ et compositeur néerlandais Tiësto a offert, jeudi soir sur la scène OLM Souissi de Rabat, un spectacle électro exceptionnel devant un public passionné, à l'occasion de la 21e édition du Festival « Mawazine-Rythmes du Monde ».

Dès son entrée en scène, l'artiste a plongé le public dans un univers immersif mêlant musique électronique, jeux de lumières synchronisés, écrans géants, effets pyrotechniques et impressionnants jets de confettis, transformant l'esplanade de l'OLM Souissi en une immense piste de danse à ciel ouvert.

Porté par une énergie débordante, Tiësto a enchaîné tout au long de la soirée un show mêlant house, EDM et sonorités électro contemporaines, alternant montées en puissance et transitions millimétrées qui ont maintenu les festivaliers en haleine tout au long de la soirée.

Au cours de la soirée, il a interprété plusieurs de ses plus grands succès, parmi lesquels « The Business », « Dance Like That », « Follow You », « Red Lights », « Lay Low », « Don't Be Shy », entre autres, faisant vibrer le public.

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Au fil d'une carrière de plus de trois décennies, Tiësto s'est imposé comme l'une des figures de référence de la musique électronique internationale, se distinguant par sa capacité à accompagner les évolutions du genre depuis sa révélation à la fin des années 1990 et à renouveler continuellement son univers musical, ce qui lui a permis de conserver une place de choix sur les plus grandes scènes et festivals internationaux.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 21e édition du Festival « Mawazine-Rythmes du Monde » se poursuit jusqu'au 27 juin à Rabat, réunissant des artistes de renom venus des quatre coins du monde et confirmant sa vocation de plateforme internationale d'échanges culturels et de dialogue par la musique.

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