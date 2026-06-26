La phase de groupes désormais derrière eux, les Lions de l'Atlas peuvent se tourner vers leur prochain défi avec confiance et ambition. Qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, le Maroc poursuivra son aventure à Monterrey, au Mexique, avec les mêmes objectifs et la même détermination qui l'animent depuis le début de la compétition.

Deuxième du groupe C derrière le Brésil avec le même nombre de points (7), la sélection nationale affrontera les Pays-Bas lors des seizièmes de finale, lundi 29 juin à Monterrey. Une affiche relevée face à une nation majeure du football mondial, qui ouvre une nouvelle étape du parcours marocain dans cette Coupe du monde.

Depuis le coup d'envoi du Mondial, les hommes de Mohamed Ouahbi ont démontré leur capacité à s'adapter à des environnements différents tout en conservant leur compétitivité. Leur entrée en lice au New Jersey s'était soldée par un précieux match nul (1-1) face au Brésil, l'un des grands favoris de la compétition.

La deuxième sortie, à Boston, a confirmé la solidité des Lions de l'Atlas, vainqueurs de l'Écosse (1-0) au terme d'une rencontre maîtrisée. Ce succès a placé les Marocains dans une position favorable avant l'ultime journée de la phase de groupes.

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À Atlanta, le Maroc a ensuite offert un spectacle offensif de premier ordre en s'imposant face à Haïti (4-2). Avec quatre buts inscrits dans la rencontre, ce match est devenu le plus prolifique impliquant la sélection marocaine dans toute son histoire en Coupe du monde. Une performance qui illustre la montée en puissance offensive de l'équipe au fil de la compétition.

Dans cette dynamique de progression continue, le rôle de l'Académie Mohammed VI de football apparaît central dans la structuration du football marocain. Véritable pôle d'excellence, elle constitue depuis plusieurs années un vivier majeur de talents qui alimentent les différentes sélections nationales, en mettant l'accent sur la formation technique, tactique et éducative des jeunes joueurs.

L'Académie Mohammed VI s'inscrit également dans une stratégie globale de développement du football au Maroc, en favorisant l'émergence d'une génération compétitive sur la scène internationale.

Avec sept points récoltés en phase de groupes et une victoire convaincante pour conclure, les Lions de l'Atlas abordent désormais la phase à élimination directe avec confiance. Le déplacement à Monterrey marque l'ouverture d'un nouveau chapitre où chaque match devient décisif.

Portés par l'enthousiasme de leurs supporters et forts des enseignements tirés de leurs trois premières rencontres, les Lions de l'Atlas entendent poursuivre leur parcours avec la même ambition. Pour le staff technique comme pour les joueurs, l'objectif demeure inchangé : continuer à écrire l'histoire du football marocain sur la plus grande scène mondiale.