Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Un plaidoyer pour la création d'une université dans la Likouala

Dans le but de désengorger les villes de Brazzaville, Pointe-Noire et Oyo qui concentrent l'essentiel des universités dans le pays, la ministre Edith Delphine Emmanuelle Adouki a reçu, le 26 juin à Brazzaville, le rapport final des travaux de la commission de réflexion sur le développement de l'enseignement supérieur dans le département de la Likouala.

Présidée par le Pr Bernard M'Passi Mabiala, la commission a mis en évidence un bassin interdépartemental de 2 421 lycéens prêts à accéder aux études supérieures. EIle a aussi présenté des fragilités structurelles, des insuffisances d'enseignants qualifiés et des capacités d'accueil limitées qui justifient l'urgence de former localement pour réduire les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur.

La commission préconise, à cet effet, une architecture académique originale, articulée autour d'une université publique polyvalente. Un modèle qui s'inspire des expériences nationales, notamment celle de l'université de Loango, en privilégiant les formations suivant les potentialités économiques du territoire et les besoins de développement.

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Pour elle, la réussite du projet repose sur des conditions déterminantes, entre autres, le choix d'un site accessible et bien desservi, l'anticipation des ressources humaines, la diversification des financements et le développement de partenariats stratégiques avec les universités nationales et sous-régionales, les organismes de recherche et les acteurs économiques.

Le Pr Bernard M'Passi Mabiala a souligné, à cette occasion, l'atout que constitue le projet du corridor en cours dans le département de la Likouala , ainsi que sa proximité avec la Républoque démocratique du Congo et la République centrafricaine.

« L'enseignement supérieur est destiné à tous les enfants du territoire national », a indiqué la ministre de l'Enseignement supérieur, Delphine Edith Emmanuel Adouki, en recevant les conclusions préliminaires de cette commission. Ce projet est en phase, a t-elle dit, avec la vision du chef de l'État de désengorger la partie Nord du pays en faisant la conquête du territoire par l'enseignement supérieur. Elle a promis de porter la réflexion en étroite collaboration avec les ministères sectoriels et les partenaires techniques et financiers pour la matérialisation de ce projet.