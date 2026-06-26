Maroc: Ajax engage le défenseur marocain Fouad Zahouani jusqu'en 2029

26 Juin 2026
Libération (Casablanca)

L'Ajax Amsterdam a officialisé l'arrivée du défenseur marocain Fouad Zahouani, en provenance de l'Union Touarga Sport, dans le cadre d'un transfert immédiat, a annoncé vendredi le club néerlandais.

Le joueur de 20 ans a signé un contrat à Amsterdam, sous réserve de la finalisation de plusieurs formalités administratives, le liant au club jusqu'au 30 juin 2029, a indiqué l'Ajax dans un communiqué.

Zahouani intégrera dans un premier temps l'effectif de Jong Ajax (U23), l'équipe réserve du club amstellodamois.

Né à Casablanca, Zahouani (20 ans) est issu de la prestigieuse Académie Mohammed VI de football, souligne le club, rappelant que le joueur marocain a rejoint à la mi-2024 les équipes de jeunes de l'Union Touarga Sport, avant d'être rapidement promu en équipe première six mois plus tard.

Latéral de formation, Zahoauni a contribué au sacre du Maroc à la Coupe du monde U20 de la FIFA en 2025.

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