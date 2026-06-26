Congo-Kinshasa: Présidence de la République - Norbert Okiokoutina présente sa distinction communautaire

Désormais élevé à la dignité de Grand chancelier des Ordres communautaires de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac), Norbert Okiokoutina a présenté sa distinction, le 26 juin, au ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Stevie Péa Ondongo, ainsi qu'aux autres cadres du cabinet du chef de l'Etat.

Choisi par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, également président en exercice de la Cémac, Norbert Okiokoutina avait reçu sa distinction en marge de la réunion du Comité inter-Etats de l'Union économique de l'Afrique centrale, tenue du 10 au 11 juin deniers, à Brazzaville. Ceci après avoir été confirmé par le Conseil des Ordres communautaires, le 21 mars 2025 à Douala, au Cameroun.

Une distinction que le Grand chancelier des Ordres nationaux considère comme un honneur et une responsabilité. « Me voici, arborant cette dignité, fruit d'un choix, d'un parcours qui honore la vertu qui illumine notre institution et traduit le couronnement de mon parcours modeste. C'est incontestablement un honneur, mais surtout une grande responsabilité, un défi au regard de ce qu'exige le principe des Ordres communautaires », a reconnu le nouveau Grand chancelier des Ordres communautaires de la Cémac.

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Représentant le ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, Stevie Pea Ondongo a félicité Norbert Okiokoutina pour cette distinction méritée. « Au nom du ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, je vous présente toutes les félicitations du cabinet. En vous connaissant grand travailleur, je pense que vous l'avez bien mérité. Encore une fois, toutes nos félicitations », a encouragé le secrétaire général de la présidence de la République.

Notons que Norbert Okiokoutina succède à Stanislas Moussa Kembe, ministre, conseiller diplomatique du président de la République centrafricaine. Le Congolais assurera ses fonctions jusqu'à la fin du mandat du président Denis Sassou N'Guesso à la présidence en exercice de la Cémac.

Les Ordres communautaires de la Cémac forment l'ensemble des règles et des institutions supranationales régissant le processus d'intégration, la libre circulation, et les politiques économiques des six États membres (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, RCA et Tchad).