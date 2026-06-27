Congo-Brazzaville: Gouvernance - Des députés saluent les réalisations de l'ARTF

Un groupe de dix députés, membres de la Commission économie, finances et exécution (Ecofin) du budget de l'Assemblée nationale, conduit par leur président, Maurice Mavoungou, a effectué le 25 juin une visite d'inspection à la direction générale de l'Agence de régulation des transferts de fonds (ARTF) pour contrôler les activités réalisées par cette structure avec le budget qui lui a été alloué. Il est sorti satisfait de la qualité des investissements réalisés.

Conformément à ses prérogatives de contrôleuse des investissements publics, la Commission Ecofin de la chambre basse du Parlement a tenu à s'assurer sur le terrain la nature et la qualité des travaux effectués par l'ARTF avec les fonds qui lui avaient été alloués pour réaliser quelques projets.

En compagnie du directeur général de l'ARTF, Basile Jean Claude Bazebi, les députés ont visité en premier la plateforme de certification des transactions financières installée dans les locaux du Centre commercial Brazza Mall, à Ouenzé, le 5e arrondissement de Brazzaville. Cet important dispositif technique encore inopérationnel a pour mission essentielle de contrôler en temps réel les flux d'argent transférés à l'extérieur via les banques et autres transactionnaires.

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L'objectif du projet est de permettre à l'Etat d'assurer la traçabilité et de garantir la sécurisation des recettes publiques, afin de permettre à chaque opérateur de payer ses redevances et taxes y afférentes à juste titre, en fonction des fonds transités.

L'initiative pour laquelle la mission est confiée à l'ARTF s'inscrit dans le cadre des stratégies de mobilisations des fonds publics pendant ce quinquennat, tel qu'édicté par la loi de finances en cours.

La délégation des députés s' est rendue ensuite au chantier du siège social de l'ARTF, au centre-ville, derrière les immeubles fédéraux, à proximité de l'ancien siège de Radio Congo, devenu le commandement de la garde républicaine.

Peint en bleu, couleur traditionnelle de l'ARTF, cet imposant immeuble dont les travaux sont déjà exécutés à 95%, selon un technicien, vont s'achever d'ici à trois mois, avant que le président de la République ne procède à sa mise en service. Il comprend sept niveaux, un sous-sol et va à terme abriter l'ensemble des services de l'ARTF.

« Nous avons visité la plateforme digitale de certification des transferts de fonds mise en place par l'ARTF pour se faire une idée de l'état d'avancement technique de cette application. Ensuite, nous nous sommes retrouvés ici sur le site qui va abriter le siège de cette agence, parce que le gouvernement avait alloué des crédits à l'ARTF pour lui permettre de se doter d'un siège digne et d'une plateforme digitale, afin que rien n'entrave le travail de ses agents. Les travaux de ce bâtiment sont réalisés selon les standards internationaux, mais nous appelons l'ARTF à atteindre les objectifs fixés », s'est réjoui le président de la Commission Ecofin de l'Assemblée nationale, Maurice Mavoungou.

Interrogé à l'occasion, le directeur général de l'ARTF a affirmé que toutes ces réalisations permettront à sa structure de bien accomplir ses missions régaliennes, dont la plus urgente et essentielle porte sur la mobilisation des recettes publiques. « Depuis des années, les agents de l'ARTF se plaignaient des conditions de travail précaires. Maintenant que nous avons un siège moderne, nous allons désormais atteindre notre objectif sur notre politique intitulée "Zéro opérateur clandestin" dans le domaine des transferts des fonds. Et dans le cadre de la mobilisation générale des recettes publiques, tel que recommandé par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, tout le monde doit pays les taxes. A cet effet, nous devons connaître tous les transactionnaires de fonds afin qu'ils payent les taxes », a conclu Basile Jean Claude Bazebi.