Afrique: Coopération académique - Le Congo et le Maroc élargissent leur partenariat

La ministre de l'Enseignement supérieur, Delphine Edith Emmanuel Adouki, a échangé, le 25 juin à Brazzaville, avec l'ambassadrice du Maroc au Congo, Najoua El Berrack, pour envisader un nouvel élan dans la collaboration universitaire.

Les deux parties ont dressé, lors de l'entretien, un bilan de la coopération qui a débuté en 2018 avec l'octroi de bourses d'études aux étudiants congolais. EIles ont ensuite posé les bases pour une diversification et un élargissement de cette collaboration. « Nous avons convenu de ne pas nous limiter qu'aux bourses et qu'il fallait élargir notre coopération, notamment dans des échanges entre lauréats et des diplômes en codiplomation », a indiqué l'ambassadrice Najoua El Berrack.

L'objectif est de placer l'étudiant congolais au coeur de cette nouvelle dynamique en favorisant son ouverture à l'international et à son environnement continental. Les discussions ont porté également sur des pistes concrètes telles que les échanges entre étudiants, la création de laboratoires de recherche communs et le travail en réseau entre universités congolaises et marocaines. « Il y a une feuille de route qui est pleine, ambitieuse, mais qui est réaliste et réalisable », a assuré la diplomate, soulignant la solidité des relations entre les deux pays.

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En marge de ces discussions, l'ambassadrice a proposé de contribuer directement à la préparation des futurs boursiers. Profitant de son expérience en tant qu'ancien consul général, elle a proposé d'animer un atelier spécialement dédié aux étudiants congolais sélectionnés pour un départ pour le Maroc. L'initiative a pour but de répondre à toutes leurs préoccupations et de les assurer d'un parcours académique serein. « Je suis déjà un peu en connaissance de toutes les préoccupations des étudiants, on va donc travailler sur un atelier à ce sujet, avec la ministre », a-t-elle précisé.