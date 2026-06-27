Tunisie: Mondial 2026 - Le pays cède face aux Pays-Bas mais quitte la compétition avec les honneurs

Défaits (1-3) par des Néerlandais réalistes à Kansas City, les Aigles de Carthage quittent ce Mondial après la phase de groupes. Un troisième revers synonyme d'élimination, malgré une prestation courageuse et le premier but du tournoi signé Mastouri.

Il n'y a pas eu de miracle à Kansas City, mais il y a eu de la fierté. Pour leur baroud d'honneur dans ce Mondial 2026, les Tunisiens se sont inclinés jeudi soir face aux Pays-Bas (1-3). Si le bilan comptable reste douloureux pour les Aigles de Carthage, éliminés sans le moindre point, le contenu de ce dernier match face à un cador européen laisse entrevoir des motifs d'espoir pour l'avenir.

Un début de match à réaction

Face à l'armada Oranje, l'entame de match a pourtant tourné au cauchemar logistique. Après une première alerte signée Ismaël Gharbi (2e), la Tunisie a été coupée dans son élan par un coup du sort : un but contre son camp involontaire d'Ellyes Skhiri (0-1, 3e). Cueillis à froid, les hommes de Jalel Kadri ont concédé le break quatre minutes plus tard sur un coup de casque de Brian Brobbey, idéalement servi par Virgil van Dijk (0-2, 7e).

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Menés de deux buts après moins de dix minutes de jeu, les Aigles auraient pu sombrer. Ils ont préféré relever la tête. Ali Abdi puis Anis Ben Slimane, d'une tête sortie de manière spectaculaire par Bart Verbruggen, ont bousculé l'arrière-garde néerlandaise. De l'autre côté du terrain, Aymen Dahmen a sorti le grand jeu face à Gakpo et Dumfries pour garder son équipe à flot avant la pause.

La révolte Mastouri

Les efforts tunisiens ont logiquement été récompensés au retour des vestiaires. Sur un corner parfaitement brossé par Hannibal Mejbri, Hazem Mastouri s'est élevé plus haut que la défense batave pour loger une tête rageuse au fond des filets (1-2, 54e), débloquant enfin le compteur de la Tunisie dans ce tournoi.

L'espoir d'un retour fou a toutefois été douché huit minutes plus tard. Sur un nouveau coup de pied arrêté, le Néerlandais Jan Paul van Hecke a coupé la trajectoire d'un corner de Reijnders pour sceller définitivement le score (1-3, 62e).

Malgré une fin de match décousue et de nouvelles parades de Dahmen face à Van Dijk et Noa Lang, le score n'évoluera plus. La Tunisie sort de ce Mondial par la petite porte sur le plan mathématique, mais la tête haute face au jeu. Une fin de cycle qui appelle désormais à une reconstruction globale.