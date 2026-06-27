Dans tout juste 30 jours, la plus prestigieuse des compétitions de football féminin sur le continent, la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine Maroc 2026, débutera à Rabat.

Le match d'ouverture est programmé le 26 juillet au Stade Moulay El Hassan, où le Maroc, pays hôte, affrontera le Kenya à 21h00 heure locale (20h00 GMT). Plus tôt dans la journée, l'Algérie sera opposée au Sénégal dans l'autre rencontre du Groupe A au Stade Olympique de Rabat, avec un coup d'envoi prévu à 18h00 heure locale (17h00 GMT).

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Pour sa 14e édition, le tournoi majeur du football féminin africain témoigne des progrès considérables accomplis à travers le continent, portés par la volonté stratégique de la CAF d'intensifier ses investissements dans le sport féminin.

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Sous l'impulsion de son président, Dr Patrice Motsepe, la CAF a fait de grandes enjambées dans le développement de la discipline. Au cours des cinq dernières années, la prime promise aux vainqueurs de la compétition est ainsi passée de 150 000 dollars à 1 million de dollars.

Une extension historique à 16 équipes

L'édition Maroc 2026 marquera un tournant historique pour la compétition, puisque la phase finale s'élargira pour la toute première fois de 12 à 16 nations participantes.

Cet élargissement s'inscrit dans la stratégie globale de la CAF visant à structurer le football féminin en multipliant les opportunités de jeu, en améliorant les formats de compétition et en investissant massivement dans le développement du ballon rond sur tout le continent.

Les 16 nations qualifiées pour la phase finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, Maroc 2026 sont : le Maroc (pays hôte), l'Algérie, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Kenya, le Malawi, le Mali, le Nigeria (tenant du titre), le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et la Zambie.

Des infrastructures de classe mondiale à Rabat et Casablanca

La compétition se déroulera entre les villes de Rabat et de Casablanca. Cinq enceintes homologuées par la CAF ont été sélectionnées pour accueillir les rencontres et les entraînements officiels : le Stade Moulay El Hassan, le Stade Al Madina et le Stade Olympique à Rabat, ainsi que le Stade Larbi Zaouli et le Stade Moulay Rachid à Casablanca.

Le gratin africain en quête de sacre et de qualification pour le Mondial

Tenantes du titre, les Nigérianes aborderont le tournoi avec l'ambition de conserver leur couronne, après avoir décroché un dixième sacre continental (un record) lors de l'édition précédente.

Cependant, les Super Falcons devront faire face à une concurrence féroce. Il faudra compter sur le Maroc à domicile, l'Afrique du Sud vainqueur en 2022, les places fortes traditionnelles comme le Cameroun, mais aussi des nations émergentes et ambitieuses telles que l'Algérie, la Zambie, le Ghana et la Côte d'Ivoire.

L'enjeu sera d'autant plus grand que cette phase finale fera office de tournoi de qualification africain pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027. Les quatre équipes qui se hisseront en demi-finales valideront directement leur billet pour le rendez-vous mondial. Quant aux quatre sélections éliminées en quarts de finale, elles conserveront une chance de se qualifier via les barrages intercontinentaux de la FIFA.

Grâce aux investissements continus et à la compétitivité croissante des équipes nationales africaines, cette TotalEnergies CAF CAN Féminine, Maroc 2026 s'annonce d'ores et déjà comme l'une des éditions les plus disputées et indécises de l'histoire du tournoi.

Pour plus d'informations sur la TotalEnergies CAF CAN Féminine Maroc 2026, rendez-vous sur www.cafonline.com.

Pour toute demande d'information complémentaire:

communications@cafonline.com

Division de la Communication de la CAF