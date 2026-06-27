Afrique: La Tunisie mobilise le soutien africain pour ses candidatures à l'Union africaine des télécommunications

La Tunisie a officiellement lancé, vendredi 26 juin 2026, sa campagne de mobilisation diplomatique en faveur de ses candidatures aux instances dirigeantes de l'Union africaine des télécommunications (UAT), en présentant aux ambassadeurs africains accrédités à Tunis sa candidature au Conseil d'administration de l'organisation ainsi que celle de Fayçal Bayouli au poste de secrétaire général.

Cette initiative a été conduite par Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, et Sofiene Hemissi, ministre des Technologies de la communication, lors d'une rencontre tenue au siège du ministère des Affaires étrangères.

À cette occasion, Mohamed Ali Nafti a réaffirmé l'importance que la Tunisie accorde à l'action africaine commune, notamment dans les domaines des technologies de la communication et de la transformation numérique. Il a rappelé l'engagement constant de la Tunisie au sein des organisations internationales spécialisées depuis l'indépendance, soulignant son rôle dans le développement des activités de l'Union internationale des télécommunications ainsi que l'expérience acquise lors de précédents mandats de responsabilité.

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Le ministre a également mis en avant l'expertise reconnue des compétences tunisiennes dans les secteurs des télécommunications et du numérique, estimant qu'elles disposent des qualifications nécessaires pour assumer des fonctions de direction au sein des institutions africaines. Il a, dans ce contexte, appelé les pays africains frères et amis à soutenir les candidatures tunisiennes.

De son côté, Sofiene Hemissi a insisté sur l'engagement de la Tunisie à renforcer la coopération africaine dans les domaines des télécommunications, des technologies numériques et de l'innovation. Il a plaidé en faveur du soutien des États africains à la candidature tunisienne au Conseil de l'Union internationale des télécommunications pour la période 2027-2030, au Conseil de l'Union africaine des télécommunications ainsi qu'à la candidature de Fayçal Bayouli au poste de secrétaire général de l'UAT.

Le ministre a par ailleurs mis en lumière les avancées réalisées par la Tunisie dans les domaines de la transformation numérique, de la cybersécurité et du développement des compétences nationales. Il a souligné que la vision tunisienne repose sur les principes de coopération, de solidarité et de partage d'expertise afin de contribuer à l'édification d'une Afrique numérique forte, inclusive et souveraine.

Les participants ont également pris connaissance des principaux axes de la stratégie tunisienne pour l'exercice de ces responsabilités. Celle-ci vise à accompagner la mise en oeuvre des objectifs de l'Union africaine en matière de transformation numérique, d'innovation et de souveraineté numérique.

Cette stratégie prévoit notamment le développement des infrastructures de télécommunications, le renforcement de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle, l'amélioration des capacités humaines et techniques, l'harmonisation des cadres réglementaires nationaux ainsi que le partage des expériences relatives aux législations encadrant les startups et l'économie numérique.

À travers ces candidatures, la Tunisie ambitionne de consolider sa présence au sein des instances africaines spécialisées et de contribuer activement à l'accélération de la transformation numérique du continent.