Sénégal: Coupe du Monde - Le pays s'offre un sursis

Dos au mur après deux revers initiaux, les Lions de la Téranga ont cartonné l'Irak (5-0) à Toronto. Un festival offensif qui leur permet de croire encore à une qualification pour les seizièmes de finale, suspendue aux calculs des meilleurs troisièmes.

Le contrat est rempli, et avec la manière. Battu par la France et la Norvège, le Sénégal n'avait plus le choix : il fallait soigner la différence de buts pour espérer voir les seizièmes de finale de ce Mondial 2026. Face à une modeste équipe d'Irak, les hommes de Pape Thiaw ont rendu une copie quasi parfaite (5-0), vendredi à Toronto, pour s'offrir le droit de rêver.

Les Sénégalais n'ont pas traîné. Dès la 4e minute, sur un corner de Lamine Camara, la tête de Seck a été déviée, volontairement ou non, par Habib Diarra pour l'ouverture du score précoce. Le début du calvaire pour les Irakiens, rapidement réduits à dix. Coupable d'avoir fauché Sadio Mané qui filait seul au but, Rebin Sulaka a vu son carton jaune logiquement commué en rouge après intervention du VAR (15e).

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Si l'Irak a fait le dos rond jusqu'à la pause grâce à l'énergie du désespoir et à un bon Ahmed Basil dans les buts, le second acte a tourné à la démonstration de force. Privé de son gardien titulaire, sorti sur blessure à la mi-temps, l'Irak a fini par sombrer sous les vagues vertes.

Le tournant : L'entrée canon de Pape Gueye

À l'heure de jeu, le Sénégal menait déjà 2-0 grâce à Ismaïla Sarr (56e), parfaitement servi par Camara après un ballon gratté dans les pieds de Zidan Iqbal. C'est le moment choisi par Pape Gueye pour s'inviter à la fête. Entré en cours de jeu, le milieu de terrain a dynamité la fin de match : à la 59 minute, il frappe une mine limpide aux abords de la surface pour le break (3-0). Puis, un doublé plein de sang-froid d'une nouvelle frappe surpuissante (4-0).

Dès lors, les vannes étaient grandes ouvertes. Sadio Mané a bien cru participer au festival mais son subtil lob a échoué sur le poteau (74e). C'est finalement Iliman Ndiaye, d'un tir chirurgical à l'entrée de la surface (83e), qui a parachevé le chef-d'oeuvre.

La calculette est de sortie

Avec trois points au compteur et une différence de buts largement redressée (+1), le Sénégal termine à la troisième place du groupe I. Pour l'Irak (0 point), l'aventure canadienne s'arrête là après trois défaites de rang. Pour les Lions de la Téranga, en revanche, commence une insoutenable attente : il faudra scruter les résultats des autres groupes pour savoir si ce festival torontois suffira à les hisser parmi les quatre meilleurs troisièmes.