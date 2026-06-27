Cote d'Ivoire: Déguerpissement de Koumassi Campement et réforme de la CEI - Charles Blé Goudé se prononce

Le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP), Charles Blé Goudé, a tenu, le vendredi 26 juin 2026, une conférence de presse au cours de laquelle il s'est exprimé sur deux sujets majeurs de l'actualité nationale notamment le déguerpissement à Koumassi Campement et la réforme du système électoral.

Concernant le déguerpissement de Koumassi Campement, il a exprimé sa préoccupation face à la situation des populations affectées.

Tout en reconnaissant la nécessité pour l'État de mener des opérations d'aménagement urbain et de sécurisation des espaces publics, Charles Blé Goudé a plaidé pour une approche plus humaine et concertée, prenant en compte les réalités sociales des habitants concernés. « Derrière chaque maison démolie, derrière chaque victime, il y a un citoyen ivoirien qui a le droit d'attendre de la République, protection, sécurité et justice », a-t-il signifié.

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Il a notamment appelé les autorités à privilégier le dialogue, l'accompagnement social et des solutions de relogement adaptées afin d'éviter une précarisation davantage accrue des familles déguerpies. « Je demande que les victimes bénéficient d'un accompagnement exceptionnel à la hauteur du préjudice subi », dira-t-il.

Le second point abordé lors de cette rencontre portait sur la réunion d'information organisée le 22 juin 2026 par le Premier ministre ivoirien relativement à la mise en place d'une nouvelle Commission d'organisation des élections.

Sur cette question, le président du COJEP a réaffirmé l'importance d'une commission consensuelle, crédible et véritablement indépendante pour garantir des élections transparentes et apaisées en Côte d'Ivoire. Pour lui, la réforme de la gouvernance électorale ne doit pas seulement être une réforme institutionnelle.

Elle doit être une réforme de la confiance. « Nous voulons un système qui protège le peuple citoyen et qui renforce durablement la paix civile ».

A l'en croire, la confiance des citoyens dans le système électoral demeure un préalable indispensable au renforcement de la démocratie et à la préservation de la paix sociale.

Charles Blé Goudé a insisté sur la nécessité d'un dialogue inclusif associant l'ensemble des acteurs politiques et de la société civile dans le processus de réforme de l'organe électoral. « à présent, ce que nous demandons au gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est de convoquer une séance d'échange afin d'écouter à son tour nos observations, nos préoccupations, nos propositions en tant qu'acteurs de la vie nationale.», a-t-il affirmé.

À travers cette conférence, le président du COJEP a ainsi réitéré son engagement en faveur du dialogue politique et de la recherche de solutions concertes aux défis auxquels le pays est confronté.