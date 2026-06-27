Cote d'Ivoire: Pépé, Diomandé, Faé - Les chiffres derrière l'exploit ivoirien

La Côte d'Ivoire poursuit son parcours historique au Mondial 2026. Grâce à sa victoire (2-0) face à Curaçao, jeudi 25 juin 2026, les Éléphants ont terminé deuxièmes du groupe E et décroché leur qualification pour les seizièmes de finale, une première dans l'histoire de leurs participations à une phase finale de Coupe du monde.

Les fantômes de Fortaleza ne sont pas revenus hanter les Ivoiriens. Douze ans après la cruelle désillusion du 24 juin 2014 face à la Grèce (2-1), qui avait anéanti dans les derniers instants leurs espoirs d'accéder au second tour, les Éléphants ont enfin conjuré le mauvais sort en validant une qualification historique.

Au-delà de cette performance collective, plusieurs statistiques témoignent de l'ampleur de l'exploit réalisé par la plus jeune sélection du tournoi, avec une moyenne d'âge de 25,9 ans.

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Auteur d'un doublé (7e et 64e minute), Nicolas Pépé, désigné Homme du match, entre dans l'histoire. Il devient le premier Ivoirien depuis Arouna Dindane, en 2006, à inscrire deux buts lors d'un même match de Coupe du monde. Un clin d'oeil du calendrier : Dindane avait lui aussi réalisé cette performance un 25 juin. À 31 ans et 27 jours, Pépé devient également le deuxième joueur africain le plus âgé à réussir un doublé en Coupe du monde, derrière le Camerounais Roger Milla, auteur d'un doublé à 38 ans lors du Mondial italien de 1990.

À seulement 19 ans et 223 jours, Yan Diomandé continue, lui aussi, d'impressionner. Le jeune ailier devient le plus jeune joueur décisif de l'histoire de la Côte d'Ivoire en Coupe du monde. Plus remarquable encore, il est le premier joueur depuis l'an 2000 à totaliser, lors de ses trois premiers matches dans la compétition, plus de dix dribbles réussis et plus de dix occasions créées.

Cette qualification porte également la signature d'Emerse Faé. En 35 matches à la tête de la sélection nationale, le technicien ivoirien affiche un bilan de 25 victoires, 4 matches nuls et seulement 6 défaites, soit un taux de victoire de 71,4 %. Déjà artisan du sacre continental de 2024 et lauréat de plusieurs distinctions individuelles, il devient surtout le premier sélectionneur de l'histoire des Éléphants à franchir le cap de la phase de groupes d'une Coupe du monde.

Portée par une génération talentueuse et un sélectionneur inspiré, la Côte d'Ivoire connaît désormais ses deux adversaires potentiels pour les seizièmes de finale : la France ou la Norvège. Un nouveau défi attend les Éléphants, déterminés à poursuivre leur aventure et à écrire une nouvelle page de leur histoire.