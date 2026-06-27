Cap-Vert: Groupe H - Le Cap-Vert rêve d'un exploit historique face à l'Arabie saoudite

Invaincu depuis le début de la Coupe du monde 2026, le Cap-Vert s'apprête à disputer le match le plus important de son histoire. Opposés à l'Arabie saoudite lors de la troisième et dernière journée du groupe H, les Requins Bleus peuvent décrocher une qualification historique pour les seizièmes de finale.

Ils ont leur destin entre leurs mains. Après avoir créé la surprise en tenant l'Espagne en échec (0-0) lors de son entrée en lice, les hommes de Bubista ont confirmé tout leur potentiel en arrachant un spectaculaire match nul face à l'Uruguay (2-2). Grâce à ces deux performances, le Cap-Vert totalise 2 points et occupe la troisième place du groupe H à égalité avec l'Uruguay, mais derrière l'Espagne (4 points) et devant l'Arabie saoudite (1 point).

Ce dernier rendez-vous face aux Faucons Verts revêt donc une importance capitale. Une finale. Une victoire qualifierait le Cap-Vert pour les seizièmes de finale, soit en tant que deuxième du groupe si l'Uruguay ne bat pas l'Espagne, soit parmi les meilleurs troisièmes en fonction des résultats des autres poules. Une telle performance constituerait un exploit retentissant pour une sélection qui dispute la première Coupe du Monde de son histoire. En face, l'Arabie saoudite n'a pas encore dit son dernier mot.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Après avoir accroché l'Uruguay (1-1), elle a lourdement chuté face à l'Espagne (4-0) et ne compte plus qu'un seul point. Les Saoudiens sont donc condamnés à s'imposer pour espérer poursuivre leur aventure au Mondial. Le parcours des Requins Bleus est plus qu'impressionnant. Alors que personne ne les attendait à ce niveau, ils ont fait preuve d'une remarquable solidité défensive face à l'Espagne avant d'afficher une belle efficacité offensive en inscrivant leurs deux premiers buts de l'histoire en Coupe du Monde contre l'Uruguay.

Les Cap-Verdiens ont ainsi prouvé qu'ils pouvaient rivaliser avec des nations beaucoup plus expérimentées et mieux armées sur la scène internationale. Le Cap-Vert abordera donc cette rencontre avec l'ambition de prolonger son rêve américain. Une victoire face à l'Arabie saoudite lui offrirait une place dans l'histoire du football africain et confirmerait son statut de véritable révélation de cette Coupe du Monde 2026.

Les Requin Bleus ont rendez-vous avec l'histoire. Le match se jouera dans la nuit du vendredi au samedi 27 juin à 00h Gmt, au Houston Stadium.