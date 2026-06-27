Maroc: Tanger - Vernissage de l'exposition « Confluences tangéroises: Regards numismatiques et archéologiques »

Le vernissage de l'exposition intitulée « Confluences tangéroises : Regards numismatiques et archéologiques » a eu lieu, jeudi au site historique de Borj En-Naam à Tanger, dans le cadre du programme scientifique du Musée de Bank Al-Maghrib consacré aux grandes cités historiques du Royaume.

Cette manifestation, organisée en partenariat avec la Société d'aménagement pour la reconversion de la zone portuaire de Tanger ville, met en lumière la ville de Tanger, dont la position stratégique a favorisé, depuis l'Antiquité, les échanges entre l'Afrique, l'Europe et l'espace méditerranéen.

Adoptant une approche pluridisciplinaire, l'exposition réunit une riche collection de monnaies, d'objets archéologiques, de documents historiques et d'oeuvres d'art, retraçant plus de deux millénaires d'histoire de la ville.

Elle met en lumière les multiples influences qui ont façonné la cité, depuis les récits mythologiques entourant sa fondation jusqu'aux profondes mutations ayant marqué son évolution à l'époque contemporaine.

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Le parcours muséographique est structuré autour de trois grandes séquences chronologiques consacrées à l'Antiquité, au Moyen Âge et à la période de la dynastie alaouite. La monnaie y occupe une place centrale en tant que source historique, permettant de mieux appréhender les dynamiques économiques, politiques et culturelles ayant jalonné le développement de Tanger à travers les siècles.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur des Musées de Bank Al-Maghrib, Rochdi Bernoussi, a souligné que le site de Borj En-Naam constitue un espace patrimonial de premier plan, contribuant à la mise en valeur de la richesse historique et esthétique de la ville, notant que cette exposition ambitionne de mettre en évidence la profondeur et l'authenticité du patrimoine numismatique tangérois.

M. Bernoussi a, par ailleurs, relevé que Tanger s'est distinguée, depuis les temps anciens, par une civilisation ancrée, marquée notamment par une activité monétaire significative en tant que centre financier, un dynamisme commercial soutenu et une place politique et économique de premier plan, dont le rayonnement s'est étendu à l'échelle nationale et à l'ensemble du bassin occidental de la Méditerranée.

Il a également mis en avant la continuité historique de ces dynamiques, rappelant que les différentes émissions monétaires qui se sont succédé à travers les époques ont contribué à forger la singularité économique, culturelle et esthétique du Maroc.

Évoquant la période actuelle, il a noté que la ville connaît un essor remarquable dans divers domaines, porté par les grands projets de développement initiés sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

De son côté, la responsable du service des études numismatiques au Musée de Bank Al-Maghrib, Smahane Bouktab, a indiqué que cette exposition vise à explorer l'histoire de la cité à travers les vestiges archéologiques, les monnaies et divers documents historiques.

Elle a précisé que cette initiative offre au public l'opportunité de découvrir l'histoire de Tanger selon une progression chronologique en trois phases distinctes, couvrant la période antique, l'époque médiévale ainsi que la période correspondant au règne de la dynastie alaouite.

À travers cette exposition, ouverte au public jusqu'au 31 mai 2027, le Musée de Bank Al-Maghrib réaffirme son engagement en faveur de la recherche, de la conservation et de la valorisation du patrimoine national.

Cette initiative traduit également la volonté de l'institution de promouvoir des projets scientifiques fondés sur le croisement des disciplines et la mise en réseau des collections, afin d'offrir au public de nouvelles perspectives de lecture de l'histoire des villes marocaines.