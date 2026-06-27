Sénégal: Fatick - 250 candidats à l'émigration irrégulière interpellés au large de l'île de Bassoul

Fatick — Au total 250 candidats à l'émigration irrégulière ont été interpellés à bord d'une pirogue au large de l'île de Bassoul, dans l'arrondissement de Niodior, département de Foundiougne, a appris, vendredi, l'APS de source sécuritaire.

Les candidats à l'émigration, composés majoritairement de sénégalais et deux étrangers, ont été interceptés dans les bolongs du Delta du Saloum, jeudi, dans la soirée au moment où ils tentaient de prendre le large vers l'Europe à bord d'une embarcation, précise la même source.

Elle ajoute que "les forces de sécurité ont saisi le matériel utilisé pour le voyage après l'arrestation des voyageurs clandestins et ouvert une enquête pour d'élucider les circonstances de cette tentative de départ irrégulier".