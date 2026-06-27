Sénégal: Matam - Des acteurs de la nutrition formés sur les régimes alimentaires sains et équilibrés

Matam — Des producteurs agricoles et des spécialistes en nutrition ainsi que des agronomes de Matam ont été formés sur les régimes alimentaires sains et équilibrés, a constaté l'APS.

Cette formation de cinq jours a été initiée par le Projet d'Amélioration de la Résilience des Ecosystèmes et des communautés face au changement climatique au niveau du tracé de la Grande Muraille Verte (PAREC) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

"L'objectif est de renforcer les connaissances de base des acteurs en nutrition, sur les régimes alimentaires sains et équilibrés, mais aussi sur comment diversifier les systèmes de production agricole", a expliqué, vendredi, Mbeugué Thiam, spécialiste en nutrition au bureau pays de la FAO.

Intervenant à la fin de cette formation de cinq jours tenue à Ourossogui, elle a précisé que cette activité entre dans le cadre de la vision de la FAO de renforcer les systèmes agro-alimentaires, en systèmes plus résilients, plus inclusifs, plus durables et plus efficaces.

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L'objectif, selon elle est "d'améliorer la production, la nutrition, l'environnement et la qualité de vie des populations".

Les bénéficiaires ont aussi été initiés à l'amélioration de la qualité des aliments par les responsables du projet, tout en les invitant à limiter l'utilisation des pesticides et privilégier les engrais organiques qui sont moins néfastes pour l'environnement, la santé humaine et animale.

Lors de cette formation, les acteurs, en plus des modules théoriques, ont fait de la pratique sur le terrain, dans un champ-école, à Ogo.

"Nous avons déroulé cinq thèmes qui portent principalement sur les notions d'aliments et de nutriments. Et dans la pratique, on a eu un spécialiste des stratégies de diversification alimentaire et des micro-organismes autochtones en vue de doubler les rendements et améliorer la fertilité des sols", a encore soutenu Mbeugué Thiam.

Elle a souligné qu'en hivernage, il y a des pics de malnutrition qui touchent les femmes et les enfants, soulignant que c'est "le moment idéal de former les producteurs qui vont prendre en compte les facteurs de malnutrition et essayer de prévenir cette forme de pathologie qui a des conséquences sur la santé et l'économie du pays".

"Matam, a-t-elle indiqué, fait partie des zones fortement touchées par les formes de malnutrition, notamment celles aigües et le retard de croissance chez les enfants".