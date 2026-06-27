Sénégal: Mondial 2026 - Ismaïla Sarr, premier Sénégalais à inscrire quatre buts en Coupe du monde

New York — L'attaquant sénégalais Ismaïla Sarr est devenu, vendredi, le premier joueur de l'histoire du Sénégal à inscrire quatre buts en deux phases finales de Coupe du monde, grâce à sa réalisation lors de la victoire des Lions contre l'Irak (5-0), en match de la troisième journée du groupe I du Mondial 2026.

Déjà buteur lors de l'édition 2022 au Qatar, Ismaïla Sarr porte désormais son total à quatre réalisations en Coupe du monde, un record pour un international sénégalais dans la plus prestigieuse des compétitions de football.

Il a inscrit un doublé lors de la défaite de la deuxième journée du Mondial contre la Norvège (2-3). Son but face à l'Irak confirme sa régularité au plus haut niveau et renforce son statut de meilleur buteur sénégalais de l'histoire de la Coupe du monde.

L'ancien international sénégalais Pape Bouba Diop, décédé en 2020, figure parmi les quatre meilleurs buteurs africains de l'histoire de la Coupe du monde avec trois réalisations.

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Quatre autres joueurs africains comptent également trois buts en phase finale de Coupe du monde : Youssef En-Nesyri (Maroc) et André Ayew (Ghana), toujours en activité, ainsi que Samuel Eto'o (Cameroun) et Wahbi Khazri (Tunisie).

Le Ghanéen Asamoah Gyan, aujourd'hui retraité, est le meilleur buteur africain de l'histoire de la compétition avec six réalisations.Le Camerounais Roger Milla (74 ans) totalise cinq buts, suivi du Nigérian Ahmed Musa (33 ans), actuellement joueur de Kano Pillars FC, avec quatre réalisations.

L'Allemand Miroslav Klose détenait le titre de meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde masculine de football, avec un total de 16 buts inscrits en 24 matchs disputés lors de quatre éditions (2002, 2006, 2010 et 2014). Ila été détrôné lors de cette édition américaine par la star argentine, qui a inscrit en deux matchs, 18 buts.

Le Brésilien Ronaldo, avec 15 buts, occupe la troisième place a égalité place avec le Français Kylian Mbappé.

L'Allemand Gerd Müller, décédé en 2021 à l'âge de 75 ans, compte 14 buts au total. Le Français Just Fontaine (1933-2023).