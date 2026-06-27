Sénégal: Mondial 2026 - Le pays garde espoir après son carton face à l'Irak

Dakar — L'équipe nationale du Sénégal a largement dominé l'Irak (5-0), vendredi, pour son troisième match de la Coupe du monde 2026, une victoire qui entretient l'espoir d'une qualification pour les seizièmes de finale, même si les Lions devront attendre les résultats des autres groupes pour connaître leur sort définitif.

Le parcours des hommes de Pape Thiaw dans ce mondial n'a pas été de tout repos. Placé dans un groupe relevé aux côtés de la France, de la Norvège et de l'Irak, le Sénégal avait entamé sa campagne par une défaite face aux Bleus (3-1), avant de s'incliner de nouveau contre la Norvège (3-2).

Ces deux revers avaient considérablement réduit la marge de manoeuvre des champions d'Afrique avant leur dernier match de poule

Le Sénégal, conscient qu'il ne suffisait pas uniquement de gagner le match, mais de s'imposer largement, a ouvert très tôt le score sur corner grâce à Habib Diarra, titularisé pour la première fois dans cette compétition.

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Les Lions ont pour leur dernier match de poule montré de belles intentions offensives, jusqu'à provoquer l'expulsion du joueur irakien Rebin Sulaka, sanctionné pour une faute sur Sadio Mané.

Malgré leur infériorité numérique, les Irakiens se sont montrés difficiles à manoeuvrer, parvenant même à inquiéter par moments la défense sénégalaise.

Les Sénégalais ont poussé en fin de première mi-temps pour inscrire un deuxième but avant la pause, mais se sont montrés un peu brouillons dans la surface adverse. Le score est resté inchangé jusqu'à la mi-temps.

De retour des vestiaires, Pape Thiaw a conservé le même onze de départ. Les Sénégalais ont poursuivi sur la dynamique de la fin de première période et, dix minutes après la reprise, le Sénégal a doublé la mise grâce à Ismaïla Sarr, inscrivant ainsi son troisième but dans la compétition.

Pape Thiaw a ensuite effectué des changements qui se sont rapidement révélés payants. Entré à la 57e minute à la place du premier buteur Habib Diarra, Pape Gueye s'est illustré en inscrivant un doublé (59e, 71e). Les Lions ont ensuite complètement assiégé le camp adverse, multipliant les offensives et mettant la défense irakienne sous pression.

Dans ce temps fort, Iliman Ndiaye a inscrit le cinquième but. Ce large succès ne permet pas au Sénégal de se qualifier directement pour les seizièmes de finale. il faudra attendre les autres rencontres des groupes G, H, J, K, L pour connaître la position définitive du Sénégal parmi les meilleurs troisièmes.