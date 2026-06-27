Sénégal: Privés d'accès à Toronto, des journalistes sénégalais poursuivent leur couverture médiatique depuis New York

New York — Plusieurs journalistes sénégalais, empêchés de rejoindre Toronto au Canada pour couvrir le match décisif entre le Sénégal et l'Irak de la Coupe du monde 2026 en raison de leur visa américain à entrée unique, ont choisi de suivre la rencontre depuis New York (Etats-Unis) aux côtés de la communauté sénégalaise, déterminés à poursuivre leur mission d'information malgré ces contraintes administratives.

Les professionnels des médias sénégalais se sont installés à New York afin d'assurer la couverture de cette rencontre capitale pour les Lions. Très tôt vendredi matin, à cinq heures du coup d'envoi, ils ont quitté la gare de New Brunswick pour rallier la ville qui ne dort jamais.

A bord du train ralliant New York, ils expriment leur volonté de vivre l'événement aux côtés de la communauté sénégalaise établie dans la métropole américaine, où plusieurs rassemblements sont organisés pour suivre la prestation des Lions.

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"Nous nous sommes retrouvés dans une situation particulière. Les journalistes sénégalais n'ont obtenu qu'une seule entrée sur le territoire américain. Nous ne pouvons donc pas nous rendre au Canada pour suivre l'équipe nationale. Il a fallu trouver une parade. La solution a été de venir à New York, où une fan zone est installée sur la 116e Rue", a expliqué Harouna Amadou Dème, journaliste à L'Info.

Il a fermement regretté cette situation. "On peut s'interroger sur l'utilité de la FIFA dans ce genre d'événement. Elle nous délivre des accréditations pour couvrir la Coupe du monde, mais cela ne nous permet pas d'accéder à tous les stades ni à tous les pays, en raison de contraintes administratives", a-t-il déploré.

De son côté, Mamadou Salif Gueye, journaliste au groupe GFM, aussi déconcerté, a souligné que cette contrainte ne remettait pas en cause leur engagement. "Nous aurions préféré être au stade, mais nous allons raconter cette rencontre autrement, à travers l'ambiance et les émotions de la diaspora sénégalaise de New York, qui vit ce match avec une intensité remarquable", a-t-il déclaré.

Il s'est toutefois réjoui de la solidarité entre confrères. "Heureusement, certains journalistes ont quitté Dakar directement pour Toronto. Ils nous apportent un soutien précieux en nous envoyant des images et des éléments d'information. Cela prouve qu'il existe une véritable solidarité au sein de la presse sportive sénégalaise", a-t-il ajouté.

Grégoire Ngom, journaliste à 7TV partage le même sentiment. "C'est dommage de ne pas pouvoir assister à cette dernière sortie des Lions, un match très important pour les Sénégalais. Nous voulions voir les derniers préparatifs de l'équipe. Qu'il s'agisse d'une qualification ou d'une élimination, nous avions besoin de recueillir davantage d'images et d'informations sur les joueurs", a-t-il confié.

Selon lui, le contexte, les contraint à se "rendre ensemble à New York pour suivre le match avec la diaspora. C'est le mieux que nous puissions faire aujourd'hui. Cela fait un peu mal au coeur, mais nous faisons avec les moyens du bord. "