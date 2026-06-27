Sénégal: Le corps en décomposition d'un jeune homme repêché du fleuve Sénégal

Podor — Le corps sans vie d'un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années, en état de décomposition avancée, a été retrouvé vendredi matin sur les berges du fleuve Sénégal, à proximité de Fanaye Walo, dans le département de Podor, ont indiqué des sources locales à l'APS.

La victime, originaire de Médina Chérif, dans la commune de Fanaye, souffrait de troubles mentaux, selon les mêmes sources. Son corps a été découvert par des riverains à quelques mètres de la berge, avant d'être repêché.

Après les constatations effectuées par les services compétents, la dépouille a été remise à la famille pour son inhumation.

Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Podor afin d'établir les circonstances exactes de ce décès.