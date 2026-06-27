Sénégal: Des prédicateurs musulmans appellent à la préservation des valeurs islamiques

Dakar — Les prédicateurs Oustaz Alioune Sall et Oustaz Ahmed Dame Ndiaye ont invité, vendredi, les fidèles musulmans à promouvoir les valeurs de confiance, de responsabilité et de respect des enseignements de l'islam, lors dune conférence religieuse organisée par l'association Ali Imrân au lendemain de la fête d'Achoura.

Animant une communication sur le thème "La crise de confiance dans les relations humaines : causes, conséquences et solutions", Oustaz Alioune Sall a présenté la confiance comme l'un des fondements des rapports humains et de la cohésion sociale.

S'appuyant sur le surnom du prophète Mohammed, "Al-Amine" (le digne de confiance), il a exhorté les musulmans à faire de cette qualité une règle de conduite.

"Celui qui a confiance en lui-même fera confiance aux autres et, en retour, les autres lui feront confiance", a-t-il déclaré.

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Le prédicateur a expliqué que la confiance repose sur l'honnêteté, la loyauté, le respect de la parole donnée et des engagements pris. Selon lui, toute personne à qui une responsabilité est confiée est tenue de l'assumer avec rigueur, qu'il s'agisse d'un dépôt matériel, d'une fonction ou d'une mission.

Il a notamment rappelé que l'époux, l'enseignant ou toute personne investie d'une responsabilité sont appelés à se montrer dignes de la confiance placée en eux.

Abordant le monde professionnel, Oustaz Alioune Sall a souligné que le respect des engagements constitue un facteur de crédibilité et de confiance, tandis que leur violation finit par discréditer leur auteur.

Il a également invité les fidèles à cultiver le sens de l'écoute, à préserver les confidences et à éviter toute forme de trahison, estimant que "là où la confiance disparaît, la trahison est passée par là".

Le prédicateur a conclu son intervention par des prières pour le renforcement des liens de fraternité et la consolidation des valeurs de confiance au sein de la société.

Dans une seconde communication consacrée au thème "L'homosexualité à la lumière des enseignements de l'islam : compréhension des enjeux contemporains", Oustaz Ahmed Dame Ndiaye a rappelé la position de l'islam sur cette question.

Selon lui, l'homosexualité est "un phénomène dangereux pour la survie de nos sociétés" et les fidèles sont appelés, au regard des enseignements de l'islam, à la rejeter.

Le prédicateur a estimé que ce phénomène connaît une progression au Sénégal et a plaidé pour un renforcement des mesures destinées à le combattre.

Évoquant les mutations sociales, il a considéré que l'évolution des comportements et la primauté accordée, selon lui, aux pulsions sur la raison expliqueraient en partie cette situation.

Oustaz Ahmed Dame Ndiaye a également estimé que la promotion de l'homosexualité s'inscrirait dans une volonté d'imposer aux sociétés musulmanes des valeurs étrangères à leurs références culturelles et religieuses.

Faisant allusion à de récentes procédures judiciaires portant notamment sur des faits d'actes contre nature et de transmission volontaire du VIH, il a appelé les fidèles à la vigilance.

Évoquant la proposition de loi visant à renforcer les sanctions prévues contre les actes d'homosexualité, il s'est félicité des initiatives engagées, estimant qu'elles permettront, selon lui, de mieux lutter contre ce phénomène et contre sa promotion.