Sénégal: Kaolack - Le lycée technique et commercial Elhadji Abdoulaye Niass obtient 76% de réussite au baccalauréat (président jury)

Kaolack — Le jury du lycée technique et commercial El Hadji Abdoulaye Niass (LTCEAN) de Kaolack (centre), a enregistré à l'issue de la seconde session du baccalauréat technique, 200 admis sur 263 candidats inscrits, soit un taux de réussite de 76%, a-t-on appris de Souleymane Lô, président dudit jury.

Le centre d'examen principal LTCEAN de Kaolack a enregistré quatre mentions "Bien" et dix-huit "Assez bien", a précisé M. Lô, ajoutant que ce résultat est "très positif" et "globalement satisfaisant".

Il a regroupé 263 candidats dont 5 absents, issus du lycée technique et commercial Elhadji Abdoulaye Niass de Kaolack et du lycée technique et professionnel de Fatick.

Au premier tour 96 candidats sont admis d'office, soit 32,5% de réussite et 108 appelés à composer au second groupe.